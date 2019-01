10. Januar 2019, 20:47 Uhr Deutsche Handballer besiegen Korea "Für den Auftakt war das super heute"

Die deutsche Handballer gewinnen zum WM-Auftakt mühelos 30:19 gegen Korea.

Beim Gegner wird die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea mit einem gemeinsamen Team vorangetrieben.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Handball-WM.

Von Joachim Mölter, Berlin

Zuletzt hat der Deutsche Handballbund (DHB) fünf hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt nur für die protokollarischen Fragen rund ums Eröffnungsspiel der von Deutschland und Dänemark gemeinsam ausgetragenen Weltmeisterschaft. Denn auf der Tribüne der Mercedes-Benz-Arena in Berlin tummelten sich am Donnerstagabend jede Menge hochrangige Gäste: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenminister Heiko Maas, Innenminister Horst Seehofer, Ägyptens Premierminister Mostafa Madbuli, quasi als Gastgeber der nächsten Männer-WM 2021; vor allem aber erforderten die Delegationen aus den Botschaften von Süd- und Nordkorea großes Fingerspitzengefühl. Denn die zwei Länder befinden sich offiziell immer noch im Kriegszustand. Aber sie vertragen sich mittlerweile immerhin wieder so, dass sie eine gemeinsame Mannschaft zu diesem Turnier geschickt haben: Die sportlich qualifizierten Südkoreaner wurden mit Spielern des nördlichen Nachbarn ergänzt.

Politisch und diplomatisch war dieses Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Korea also bedeutungsschwer aufgeladen, so dass das Ergebnis, 30:19 (17:10) für die deutsche Auswahl, im Grunde nachrangig war. "Das ist eine Möglichkeit, ein kleines bisschen an der Weltgeschichte mitzudrehen", befand DHB-Präsident Andreas Michelmann.

Es gab bei diesem WM-Eröffnungsspiel drei Ebenen. Auf der weltpolitischen wurden die Annäherung und die Friedensbestrebungen zwischen Nord- und Südkorea vorangetrieben. "Es ist nicht Aufgabe des Sports und des Handballs, Gräben zu ziehen", erinnerte Michelmann, "sondern Brücken zu bauen und Mauern einzureißen." Und welcher Ort wäre dafür symbolträchtiger als die deutsche Hauptstadt? "Gerade Berlin ist ein Symbol für Friede und Einheit", sagte der Cheftrainer des koreanischen Teams, Cho Young Shin, in Erinnerung an den Fall den Mauer.

Korea hatte gegen zwei deutsche Drittligisten getestet

Für diese WM einigten sich die zwei Koreas, unter dem Länderkürzel COR anzutreten sowie mit einer weiß-blauen Flagge, die das vereinte Land symbolisieren soll. Statt einer Nationalhymne wurde vor der Partie ein koreanisches Volkslied namens "Arirang" gespielt (und von einer Gruppe Koreanern in weiß-blauen T-Shirts auf der Tribüne laut mitgesungen). Zudem erlaubte der Weltverband IHF eine Ausnahme: Die Mannschaft besteht aus 16 Süd- und vier Nordkoreanern, also 20 Akteuren; alle anderen Teilnehmer müssen mit 16 Männern auskommen.

Auf der sportpolitischen Ebene wird mit dem gemeinsamen Handball-Team die Friedensmission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) fortgesetzt, die bei den Winterspielen vor einem Jahr in Pyeongchang (Südkorea) begann: Damals gab es ein gemeinsames koreanisches Frauen-Team im Eishockey, auch das war ein Symbol der politischen Annäherung. Neben dem Anliegen des IOC-Präsidenten Thomas Bach hilft Koreas Handball-Team aber auch dem IHF-Präsidenten Hassan Moustafa, der um die olympische Existenzberechtigung seines Sports kämpft: Die 26. WM ist ja bereits die 22., die auf europäischem Boden stattfindet. Ein bisschen mehr Globalität schadet da nicht, zumal, wenn man sich noch als Friedensstifter in Sachen Korea profilieren kann.

Bleibt noch die rein sportliche Ebene, die war am wenigsten verzwickt. Südkoreas Handballer befinden sich nach den verpassten Weltmeisterschaften 2015 und 2017 im Neuaufbau; die Integration des nordkoreanischen Quartetts ist dabei nicht sehr hilfreich. Für die WM hatten die Koreaner gegen zwei deutsche Drittligisten getestet: Beim VfL Potsdam verloren sie 26:30, beim Oranienburger HC gewannen sie 34:29.

Am Samstag geht es weiter, dann gegen Brasilien

Der deutsche Bundestrainer Christian Prokop hatte seine Mannschaft dennoch mit der gewohnten Akribie auf die Partie vorbereitet. "Wir haben mehrere Videos analysiert, einige von den Asienspielen im vergangenen Sommer, aber auch einige aktuelle", berichtete er vor dem WM-Auftakt. Seine Erkenntnisse: "Die Mannschaft kommt über den Teamgeist, man spürt, dass es für sie eine historische Aufgabe ist." Und weil die Koreaner allesamt eher klein gewachsen sind, warnte er seine Spieler noch davor, dass sie "viel unten rum spielen", also eher auf Kniehöhe werfen.

Derart mit Informationen versorgt, hatten die deutschen Handballer dann keine Mühe - nicht einmal, als die kleinlich leitenden Schiedsrichter einmal drei von ihnen zur gleichen Zeit mit Zwei-Minuten-Strafen vom Feld geschickt hatten. Prokops Team hatte früh einen Vorsprung herausgespielt (7:3/12. Minute) und baute diesen stetig aus. "Für uns war es erst einmal wichtig, gut ins Turnier zu starten. Für den Auftakt war das super heute", sagte Kapitän Gensheimer. So konnte der Trainer allen seinen Männern schon Spielpraxis verschaffen und sie einstimmen auf die nächste Partie, am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen Brasilien. Die ist dann tatsächlich nur sportlich von Bedeutung.