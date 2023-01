Von Carsten Scheele

Der Kapitän der Hockey-Nationalmannschaft, Mats Grambusch, trägt bei der Weltmeisterschaft der Hockeyspieler eine Regenbogen-Binde. Manuel Neuer, der Kollege von den Fußballern, hätte bei der umstrittenen WM in Katar zumindest fast ein Modell mit dem Aufdruck "One Love" umgelegt. Und Johannes Golla? Der Handball-Kapitän wird bei den Welt-Titelkämpfen, die für das deutsche Handball-Team am Freitagabend starten, gar keine Binde tragen.

So ein Stückchen Stoff lässt sich nur schwerlich mit seinem Job als Abwehrchef und Kreisläufer vereinbaren. Golla spielt schließlich dort, wo im Handball am meisten gerauft und geackert wird. Ständig müsste er die Binde zurechtrücken, weil ein Gegner daran zerrt oder sie ganz herunterreißt. Außerdem hat das letzte Modell, das Golla anprobiert hat, nicht gepasst: Es war zu klein.

Nun muss niemand glauben, dass sich Golla vor gesellschaftlichen Botschaften drückt. Man darf sicher sein, dass Golla seine Stimme erhebt, wenn er es für geboten hält (so wie er rund um die EM in Ungarn das Anti-LGBTQ-Gesetz von Präsident Viktor Orbán kritisierte). Und, wer noch einen Unterschied zum Auftritt der Fußballer sucht: Golla hat im Zweifel einen Verband hinter sich, der Besseres zu tun hat, als seinen Kapitän in aller Öffentlichkeit zurückzupfeifen.

Golla sagt, das Team profitiere heute noch von der Extremsituation bei der EM 2022

Das Standing, das Johannes Golla in seiner Sportart genießt, ist bemerkenswert. Rein sportlich gehört er auf seinen beiden Positionen, hinten in der Mitte und vorne am Kreis, zur Weltspitze. Seine Mitspieler beschreiben ihn zudem als "idealen Kapitän". Golla geht voran, sagt seine Meinung, verteidigt das Team, fordert es aber auch - und das mit gerade einmal 25 Jahren. Es ist etwas länger als ein Jahr her, dass Bundestrainer Alfred Gislason eine zukunftsweisende Entscheidung traf, als er nach zahlreichen Rücktritten nicht etwa einen älteren Spieler wie Andreas Wolff, 31, zum neuen Kapitän machte.

Sondern den jungen Golla, damals 23, mit 31 Länderspielen. Ein mutiger Entschluss, doch einer, den Gislason bislang nicht bereut hat.

Es ist eher so, dass Golla die Erwartungen übererfüllt. Manchmal tritt der 112-Kilo-Koloss wie eine Art Außenminister auf, der sich zu allen Themen und Problemfällen im Handball eloquent äußern kann - mit dem Unterschied, dass er die diplomatischen Plattitüden der Politiker weglässt. Im Corona-Chaos der EM 2022, als das deutsche Team zehn Spieler nachnominieren musste, behielt Golla einen kühlen Kopf, obwohl er mit Herausforderungen konfrontiert war, die noch kein Kapitän vor ihm zu bewältigen hatte. Golla sagt, die Mannschaft profitiere heute noch von dieser Extremsituation. Sie sei enorm zusammengerückt.

Es passt atmosphärisch im deutschen Team, das ist nicht nur, aber auch ein Verdienst des Kapitäns. Golla steht gerade vor sehr vielen Kameras, er wird oft nach den Zielen für diese WM befragt, was Golla meist elegant umschifft. Ob es wieder Zeit für eine Medaille sei? Golla sagt, er finde es gut, wenn sich die Teamkollegen hohe Ziele setzen. Wichtiger sei für seine Sportart etwas anderes. "Die Leute sollen sagen: Diese Mannschaft repräsentiert uns gut, wir schauen denen gerne zu", erklärte Golla zuletzt. Das Ziel sei es, "die Leute zu begeistern. Das zieht am Ende". Es ist eine Chance für die Handballer, in diesem Januar in der Öffentlichkeit in eine Lücke zu stoßen, weil die omnipräsenten Fußballer bei ihrem Turnier nicht gerade überperformt haben.

"Golla ist für uns nicht zu ersetzen", sagt Bundestrainer Gislason

Die einzige Frage, die sich stellt, ist jene, wie lange Golla das ganze Pensum durchhält. Es wäre quasi logisch, wenn sein Körper irgendwann in den Generalstreik tritt, bei dem, was ihm Golla Saison für Saison abverlangt. Im Verein, bei der SG Flensburg-Handewitt, gehört er seit gut vier Jahren zu den Leistungsträgern; das bedeutet 60 bis 70 Spiele pro Jahr in allen möglichen Wettbewerben. Golla spielt eigentlich immer, hinten als Abwehrchef im Mittelblock, vorne als Kreisläufer. Da weder Flensburgs Trainer Maik Machulla noch Bundestrainer Gislason auf ihn verzichten können, rackert Golla quasi durch. Manchmal 60 Minuten, vorne, hinten, immer dort, wo es am meisten wehtut. "Golla ist für uns nicht zu ersetzen", sagt Gislason.

Zumindest für den WM-Start am Freitag gegen Katar (18 Uhr, Liveticker auf SZ.de) hat Gislason nichts zu befürchten. Sein Kapitän ist fit, bei der Ankunft in Krakau am Donnerstag hat er zudem noch verraten, wie viele Klamotten er eingepackt hat für die WM-Unternehmung. "Wir haben genug Gepäck bis hoffentlich zum Ende", sagte Golla und grinste. Sieben Turniere ohne Medaille waren es für die deutschen Handballer zuletzt. Laut sagen würde es Golla vermutlich nicht, aber er wäre schon gerne der Kapitän, der diese Serie mit seiner Mannschaft beendet.