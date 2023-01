Die deutsche Nationalmannschaft hat es überraschend locker in die WM-Hauptrunde geschafft. Wer sind diese zum Teil wenig bekannten Spieler, und was treibt sie an? Ein Kader-Rundgang vor der Hauptrunde.

Von Carsten Scheele und Ralf Tögel, Kattowitz

Es ist wie so oft im Januar: Der Fußball pausiert, die Menschen haben Zeit, sich anderen Sportarten zu widmen - da tauchen plötzlich ein paar Handballer auf, die sympathisch daherkommen, flinken Sport betreiben und dramatische Spiele gewinnen. Nach dem Auftaktsieg gegen Katar waren mehr als sechs Millionen Fernsehzuschauer Zeugen des Krimis gegen Serbien, der das Team vorzeitig in die Hauptrunde bugsiert hat; quotenmäßig weit vor dem Dschungelcamp also, und in Reichweite des Tatort-Krimis. Tendenz steigend. Wer sind diese Jungs, die Deutschland bei der WM bisher so famos repräsentieren? Und wer hat sich bislang wie gut geschlagen?