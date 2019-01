17. Januar 2019, 19:36 Uhr Handball-WM Deutschland trifft auf Island, Spanien und Kroatien

Die deutschen Handballer treffen in der WM-Hauptrunde auf Island, Kroatien und Spanien.

Wer am Samstag erster deutscher Gegner sein wird, steht noch nicht fest.

Die Gegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde der Heim-WM stehen fest: Nach Spanien und Kroatien qualifizierte sich in Gruppe B am Donnerstagabend auch Island für die Hauptrundengruppe.

Der WM-14. setzte sich im abschließenden Gruppenspiel in München gegen Mazedonien nach zwischenzeitlichem Rückstand knapp mit 24:22 (11:13) durch und löste damit das letzte Ticket für die am Samstag beginnende Hauptrunde.

Nach Niederlagen gegen die Mitfavoriten Spanien und Kroatien nehmen die Isländer allerdings keine Punkte nach Köln mit. Die deutsche Mannschaft geht dagegen mit drei Punkten in die Hauptrunde. "Das ist eine ganz tolle Sache", lobte Bundestrainer Christian Prokop.

Gegen wen Deutschland am Samstag in Köln (20.30 Uhr, Liveticker auf SZ.de) als erstes trifft, steht noch nicht fest. Das hängt unter anderem vom Spiel der Franzosen am Abend gegen Russland ab. Außerdem treffen Spanien und Kroatien in Gruppe B noch aufeinander.