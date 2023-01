WM-Aus für die deutschen Handballer:Wehe, es wird wichtig

Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden begeisternden Handball geboten, das darf man so festhalten. Die junge Mannschaft hat es geschafft, die Zuschauer mitzunehmen. In den Hallen in Polen bescherten die deutschen Fans den Spielern verlässlich Heimspielatmosphäre, so zahlreich waren sie angereist. Zu Hause, vor den Bildschirmen, sahen knapp 7,5 Millionen Zuschauer das Viertelfinal-Aus gegen Frankreich, der Bestwert des Tages. Man kann also durchaus von einer Euphorie im Lande sprechen, das ist ein Erfolg.