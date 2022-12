Kommentar von Carsten Scheele

Wenn man den Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in den vergangenen beiden Jahren für etwas bewundern wollte, dann für seine stoisch positive Grundhaltung. Es ist ja seine Aufgabe, die besten Handballer des Landes für die großen Turniere zu nominieren - nur konnte Gislason das nie. Zum einen wegen der Corona-Pandemie, die alles durcheinanderwarf. Zum anderen wegen der Eigenart deutscher Spitzenhandballer, gerne eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auszulassen, um in dieser Zeit Kräfte für die Saison im Verein zu schonen.

Gislason hätte wütend, entrüstet oder völlig konsterniert reagieren können - doch er hat bei jeder Absage lediglich sein Bedauern ausgedrückt. Als Patrick Wiencek, der Abwehrstratege des THW Kiel, seine Teilnahme an der WM 2021 in Ägypten stornierte, weil ihm als Familienvater während der Pandemie die Sicherheitslage zu unklar war, reagierte Gislason mitfühlend. Als Hendrik Pekeler, ebenfalls Kiel, wegen seiner chronisch entzündeten Achillessehnen eine längere Pause im DHB-Team ausrief - verständnisvolles Bedauern.

Als Wiencek im März dann das Ende seiner Karriere im Nationalteam verkündete, nach 159 Länderspielen, weil ihm seine Knochen die Doppelbelastung von Verein und Nationalmannschaft nicht mehr erlaubten, schickte ihm Gislason traurige Worte hinterher: So ein Mittelblock wie Pekeler und Wiencek sei schwer zu ersetzen. Persönlich nahm Gislason diese Entscheidungen nie.

Warum sagen deutsche Spieler für große Turnier ab? Und bei anderen Nationen sind alle dabei?

Dabei wiederholt sich für den Isländer dieses stets aufs Neue zermürbende Szenario. Vor großen Turnieren kann er einen Traumkader notieren - um alsbald diejenigen herauszustreichen, die spielen könnten, aber aus persönlichen Gründen nicht mitreisen wollen. Erst dann kann Gislason nominieren.

Ein wiederkehrendes Muster? Ja, und deshalb hat Gislason seine Zurückhaltung zuletzt aufgegeben. Am 11. Januar beginnt in Polen und Schweden die WM 2023 - und Gislason kann einmal mehr nicht die besten Spieler mitnehmen. Zweifelsfrei hat er einen talentierten Kader beisammen, dem aber die routinierten Abwehrriesen Pekeler und Wiencek nicht schlecht zu Gesicht stehen würden. Oder wenigstens Fabian Wiede, der so außerordentlich spielstarke Linkshänder mit Mittelmannqualitäten von den Füchsen Berlin.

Doch der 28-Jährige verzichtet wegen einer länger geplanten Kieferoperation. Wiede ist einer der weltbesten Linkshänder, bei großen Turnieren ist er selten dabei: Diesmal war es offenbar keine Option, die WM zu spielen und sich erst anschließend operieren zu lassen. Der Verein geht vor, so die Grundhaltung.

Einige Absagen seien "schwer nachzuvollziehen", erklärte der Bundestrainer dem Sport-Informationsdienst: "Wenn ein Spieler dann immer wieder absagt, muss sich ein Trainer die Frage stellen, wie sehr er sich auf den Spieler verlassen kann." Namen nannte der freundliche Gislason nicht, aber Wiede darf sich angesprochen fühlen.

Im Handball gibt es zu viele Spiele - ein kaum lösbares Problem

Sind deutschen Handballern die großen Turniere tatsächlich weniger wert als ihren europäischen Kollegen? Gislason hat auch erwähnt, dass derlei Verzicht bei anderen Nationen kaum zu beobachten ist - trotz ähnlich enormer Belastungen. Er könne sich "an keinen einzigen Skandinavier erinnern, der sagt, er stehe nicht zur Verfügung. Deutsche Spieler machen das", sagte Gislason. Hat die deutsche Auswahl ein Einstellungsproblem? "Ja, schon ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt." Klare Worte vom Bundestrainer.

Man sollte allerdings nicht verschweigen, dass Gislason als Vereinstrainer des THW Kiel noch einer der härtesten Kritiker jener Terminflut war. Diese sei gesundheitsgefährdend, auf bis zu 70 Pflichtspiele können internationale Topkräfte in einer der härtesten Ballsportarten pro Saison kommen. Als Bundestrainer ringt er nun um jede Möglichkeit, sein Personal zu versammeln: Es gilt, endlich wieder besser abzuschneiden als auf Platz zwölf bei der WM 2021 oder Rang sieben bei der EM 2022.

An diesem Dilemma freilich wird sich so lange nichts ändern, so lange derart viele Spiele in den Handball-Kalender gepresst werden wie aktuell. Dann wird es auch weiterhin Spieler geben, die sich Pausen verordnen, um zu regenerieren. Die Folge wird ein enttäuschter Bundestrainer sein. Und ein deutsches Team, das meist schon nach Hause geflogen ist, wenn es bei den großen Turnieren um die Medaillen geht.