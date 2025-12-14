Am Tag vor dem Finale hatte Viola Leuchter, Deutschlands wurfgewaltigste Rückraumspielerin, für die Kamerateams auf einem Klavier in der Lobby des Mannschaftshotels sehr einfühlsam die Mondscheinsonate von Beethoven gespielt. Das ist ein besonders melancholisches Stück. Es war Musik, die zum Triumphmarsch der deutschen Handballerinnen bis ins Endspiel der Weltmeisterschaft zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht gepasst hatte. Auf ihrem Weg ins Finale hatten die deutschen Spielerinnen schließlich besonders gern Party- und Ballermann-Hits skandiert und dies auf Handyvideos im Internet auch stets mitreißend dokumentiert. Immerhin spielten sie ja zweieinhalb Wochen lang Weltklasse-Handball in hochfrequenziellem Rhythmus.