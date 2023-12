Deutschlands Handballerinnen sind mit einem Sieg gegen Rumänien in die WM-Hauptrunde gestartet. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann am Donnerstag in Herning dank einer deutlichen Steigerung nach der Pause 24:22 (9:12) und hat damit weiter beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.