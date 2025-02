Viermal Weltmeister zwischen 2019 und 2025: Warum sind Dänemarks Handballer derart erfolgreich? Das liegt am Status der Sportart im Land - und an der Ausbildung, die anders läuft als im Rest der Welt.

Von Carsten Scheele

Am Sonntagabend waren viele Straßen in Dänemark menschenleer. Große Handballspiele sind in Dänemark das, was man in den guten Zeiten des Fernsehens als „Straßenfeger“ bezeichnet hätte: Spielt in Dänemark die Nationalmannschaft, wird Handball geschaut. Für die Sender sind bei großen Spielen Werte bis zu 90 Prozent Marktanteil drin, wenn nicht gar zwei Sender, das kam auch schon vor, dasselbe Spiel übertragen. Im Jahr 2024 waren acht der zehn meistgesehenen Fernsehsendungen: richtig, Handballspiele.