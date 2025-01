Vor einem Jahr drohte Juri Knorr unter der Last der Verantwortung im Handball-Nationalteam zu zerbrechen. Jetzt geht er die Dinge lockerer an, ist spielerisch weiter – und freut sich sogar auf das WM-Duell mit den scheinbar übermächtigen Dänen.

Von Carsten Scheele, Herning

Ach was, Juri Knorr lächelt. Ängstlich wirkt der deutsche Handballregisseur überhaupt nicht vor dem Duell mit dem aktuellen Weltmeister und großen Favoriten. Knorr freut sich auf das Spektakel bei der WM am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) gegen die Dänen, in Herning vor 15 000 Menschen und dem „roten Meer“ in der Jyske Bank Boxen, Dänemarks stimmungsvollstem Handballtempel.