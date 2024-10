Handball-WM 2027:Eröffnungsspiel in München

In zweieinhalb Monaten beginnt die Handball -WM 2025, und die Laufwege für das deutsche Nationalteam von Bundestrainer Alfred Gislason sind mittlerweile klar. Das Turnier findet in drei Ländern statt: in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Die Partien der Vor- und Hauptrunde trägt Deutschland im dänischen Herning aus, einem 50 000-Einwohner-Ort im Landstrich Midtjylland, weit weg von den größeren Städten; für die K.o.-Spiele würde das Team nach Oslo in Norwegen übersiedeln. Das südlichste der drei Gastgeberländer, Kroatien, bekommen die deutschen Spieler nur bei ungünstigem Turnierverlauf im President's Cup zu sehen. Ein bisschen schade ist das schon, die kroatischen Hallen gehören zu den hitzigsten im Welthandball, aber den Bällewerfernationen Dänemark und Norwegen droht immerhin auch ein kompletter Stimmungsausfall.

Zwei Jahre später dann, im Januar 2027, wird die WM in Deutschland ausgetragen. Zum insgesamt achten Mal, die Turniere in BRD und DDR zusammengezählt. Und weil das mit der Stimmung und den Hallen ein großes Thema ist, hat der Deutsche Handballbund (DHB) bereits an diesem Montag verkündet, in welchen Städten in etwas mehr als zwei Jahren gespielt wird – und in welchen nicht.

Elf deutsche Städte hatten sich mit ihren Hallen um WM-Spiele beworben. In München, Köln, Kiel, Stuttgart, Hannover und Magdeburg soll in zwei Jahren tatsächlich gespielt werden. Nord, Süd, West, Ost, alles dabei. Klar war, dass es auch lange Gesichter geben würde, denn fünf Kandidaten gehen leer aus: unter anderem Hamburg, mit seiner großen Arena am Volkspark, die bei den drei Handball-Großveranstaltungen zwischen 2007 und 2024 noch gesetzt war. Auch in der Hauptstadt Berlin, bei der EM 2024 deutscher Vorrundenort, Mannheim oder Leipzig wird nicht gespielt.

Halbfinale und Endspiel finden traditionell in der großen Arena in Köln statt

„Wir wollten es anders machen als bei der Europameisterschaft“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober, das heißt: kein Weltrekordspiel in der Düsseldorfer Fußballarena, auch kein Gang in die Hauptstadt. Dafür WM-Spiele in kleineren, stimmungsvollen Hallen wie Kiel, Magdeburg oder Hannover. Diese drei Städte wurden bei der Heim-EM 2024 nicht berücksichtigt, und es darf davon ausgegangen werden, dass die Vergabe für die Turniere 2024 und 2027 innerhalb des Verbandes zusammen gedacht wurde. Nur München und Köln sind ein zweites Mal hintereinander nominiert: München mit seiner brandneuen Halle (11 000 Zuschauer) im Olympiapark; Köln mit dem deutschen Handballtempel schlechthin, der Lanxess-Arena für 19 250 Zuschauern.

In jener Halle in München, im neuen SAP-Garden, wird die deutsche Nationalmannschaft ihre erste Turnierphase erleben und unter anderem das Eröffnungsspiel austragen. Von dort soll die Mannschaft nach Köln übersiedeln, wo ein Teil der Hauptrunde sowie die Finalrunde mit Halbfinale und Endspiel geplant sind. Der andere Teil der Hauptrunde ist in Hannover (10 000 Zuschauer) vorgesehen. Stuttgart (6200), Magdeburg (6500) und Kiel (10 250) werden die weiteren Spielorte in der Vorrunde sein.

Der Sonderstatus der Stadt München wird allein deshalb deutlich, weil die Bekanntgabe in der südlichsten deutschen Großstadt anberaumt wurde – und Oberbürgermeister Dieter Reiter schon breit grinsend auf dem Podium saß, als seine Stadt als Spielort noch gar nicht offiziell benannt war. München ist zudem der einzige Austragungsort ohne eigenen Handball-Erstligisten; in allen anderen Städten ist Woche für Woche Bundesligahandball zu sehen. Laut Vorstandschef Schober war dies eines der Hauptkriterien bei der Vergabe.

Doch Spiele in der neuen Münchner Arena, in der sonst die Basketballer des FC Bayern und das Eishockeyteam des EHC ihre Heimspiele austragen, wollte sich der DHB nicht entgehen lassen. „Ich finde die Halle wirklich großartig“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Überhaupt sei Deutschland das einzige Land, das ein Großereignis mit 32 Nationen allein stemmen könne. Im Welthandball hat sich ansonsten der Trend zu Mehrnationenturnieren verfestigt: Fast immer sind es drei Länder, die Welt- und Europameisterschaften gemeinsam ausrichten. Nur Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über eine ausreichende Zahl an großen und modernen Hallen. „Es gibt keine Nation, die das besser machen kann als Deutschland. Das wissen alle in der Welt“, sagte Gislason.

Nun, da die Standortfrage 2027 geklärt ist, richtet sich der Fokus des Bundestrainers auf die WM 2025. Im November stehen zwei EM-Qualifikationsspiele an, in denen Gislason die Frühform seiner Mannschaft testen kann: am 7. November in Mannheim gegen die Schweiz, drei Tage später auswärts in der Türkei. Für beide Partien haben zwei seiner besten Kräfte abgesagt: Rückraumspieler Julian Köster laboriert an einem Innenbandriss, Mittelmann Juri Knorr hat sich den Daumen gebrochen. So wird Gislason die Chance nutzen, eine zweite Rückraumbesetzung einzuspielen. Immerhin, für das deutsche WM-Eröffnungsspiel am 15. Januar in Herning gegen Polen müssten Köster und Knorr wieder fit sein.