WM in Schweden und Polen

Juri Knorr ist der beste deutsche Torschütze bis zum Viertelfinale gewesen. Er traf in fünf Spielen 29 Mal.

Die Handball-Weltmeisterschaft steht an, diesmal in Schweden und Polen. Wer überträgt die Spiele im TV? Alle Informationen im Spielplan.

Von Michael Schnippert

Die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden neigt sich dem Ende zu. Mit Weltmeister Dänemark und Olympiasieger Frankreich kommt es am 29. Januar im WM-Finale zum Giganten-Duell in der Stockholmer Tele2-Arena. Beide Teams setzten sich verdient im Halbfinale gegen Spanien und Gastgeber Schweden durch, die am Sonntag um 18 Uhr das Spiel um Platz 3 bestreiten.

Deutschland gewann nach dem Viertelfinal-Aus seine Partie in der Platzierungsrunde gegen Ägypten und tritt am Sonntag zum Spiel um Platz 5 gegen Norwegen an.

Alle Termine und Ergebnisse finden Sie nachfolgend in unserem Spielplan.

K.o.-Runde der Handball-WM

Handball-WM: Viertelfinale

25. Januar in Stockholm: Dänemark - Ungarn 40:23 (21:12)

25. Januar in Danzig: Norwegen - Spanien 34:35 n.V. (13:12, 12:13)

25. Januar in Danzig: Frankreich - Deutschland 35:28 (16:16)

35:28 (16:16) 25. Januar in Stockholm: Schweden - Ägypten 26:22 (14:9)

Handball-WM: Halbfinale

27. Januar in Danzig: Spanien - Dänemark 23:26 (10:15)

27. Januar in Stockholm: Frankreich - Schweden 31:26 (16:12)

Handball-WM: Finale

Sonntag, 27. Januar, 21:00 Uhr in Danzig: Dänemark - Frankreich, Eurosport 1 und Sportdeutschland.tv

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Spiel um Platz 5

Spiel um Plätze 5-8

Hauptrunde in Katowice

Vorrunde in Katowice

Hauptrunde der Handball-WM 2023

Alle Gruppen und der Modus der Handball-WM 2023 in der Übersicht

Insgesamt treten 32 Nationen in acht Vierergruppen an. Jede Mannschaft bekommt für einen Sieg zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt. Die besten drei jeder Gruppe qualifizieren sich für die vier Hauptrunden-Gruppen und nehmen die Punkte aus der Vorrunde mit, die sie gegen die ebenfalls qualifizierten Gruppengegner erzielt haben.

In der Hauptrunde spielen die Teams gegen die drei Gegner aus der jeweils anderen Gruppe. In den vier Hauptrunden treffen jeweils die Gruppen A und B aufeinander, C und D, E und F sowie G und H. Die beiden besten qualifizieren sich für das Viertelfinale, das im K.o.-System ausgetragen wird.