Das Handball-Nationalteam der Frauen hat eine lösbare Aufgabe in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 erhalten. Für das Turnier in knapp einem Jahr muss die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch das Team von Griechenland besiegen. Die Qualifikationsspiele finden am 7./8. und 11./12. April statt. Zuvor hatte das deutsche Team mit Platz sieben bei der Europameisterschaft in Slowenien die WM-Qualifikation erreicht.