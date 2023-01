Von Michael Schnippert

Die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden ist vorbei. Dänemark schaffte dabei historisches und wurde zum dritten Mal in Folge Handball-Weltmeister. Der Titelverteidiger bezwang Olympiasieger Frankreich im Endspiel von Stockholm mit 34:29 (16:15) und machte damit den Hattrick perfekt. Nach 2019 und 2021 gewannen die Dänen als erstes Land überhaupt dreimal in Folge WM-Gold. Bronze ging an Spanien. Der Vize-Europameister siegte gegen Schweden mit 39:36 (18:22).

Deutschland beendete das Turnier nach einem 28:24 gegen Norwegen auf Platz fünf.

Die Ergebnisse der Hauptrunde sowie der K.o.-Phase finden Sie nachfolgend im Überblick.

K.o.-Runde der Handball-WM

Handball-WM: Viertelfinale

25. Januar in Stockholm: Dänemark - Ungarn 40:23 (21:12)

25. Januar in Danzig: Norwegen - Spanien 34:35 n.V. (13:12, 12:13)

25. Januar in Danzig: Frankreich - Deutschland 35:28 (16:16)

35:28 (16:16) 25. Januar in Stockholm: Schweden - Ägypten 26:22 (14:9)

Handball-WM: Halbfinale

27. Januar in Danzig: Spanien - Dänemark 23:26 (10:15)

27. Januar in Stockholm: Frankreich - Schweden 31:26 (16:12)

Handball-WM: Finale

29. Januar in Stockholm: Dänemark - Frankreich 34:29 (16:15)

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Spiel um Platz 5

Spiel um Plätze 5-8

Hauptrunde in Katowice

Vorrunde in Katowice

Hauptrunde der Handball-WM 2023