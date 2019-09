Handball-Meister Flensburg nur 27:27 in Wetzlar

Flensburg (dpa/lno) - Meister SG Flensburg-Handewitt hat am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Bei der HSG Wetzlar reichte es am Dienstag nur zu einem Unentschieden, da Maximilian Holst für die Gastgeber in letzter Sekunde einen Siebenmeter zum 27:27 verwandelte. Zur Halbzeit hatte die HSG bereits 14:11 geführt.

Die Mannschaft von HSG-Trainer Kai Wandschneider spielte hochkonzentriert, hatte in Torhüter Till Klimpke einen starken Rückhalt und ließ die Stärken der Flensburger kaum zur Entfaltung kommen. Die SG kämpfte und schien durch Simon Jeppsson und Johannes Golla beim 21:19 (46.) die Wende geschafft zu haben. Wetzlar konterte aber zum 22:21 (51.). Auch von der Flensburger 27:25-Führung (59.) ließen sich die Mittelhessen nicht beeindrucken. Nervenstark verwandelte Holst in der Schlussminute seine Strafwürfe zum 26:27 und 27:27.

Mit jeweils fünf Treffern waren Holst, sein Wetzlarer Teamkollege Kristian Björnsen sowie Flensburgs Göran Johannessen die besten Werfer des Spiels. Schon am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) ist das Team von SG-Trainer Maik Machulla erneut gefordert. In der heimischen Arena geht es dann gegen den HC Erlangen.