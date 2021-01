Die Corona-Debatte überlagert den Start in die Handball-WM in Ägypten. Das deutsche Team versucht, sich davon vor den Auftaktspielen gegen Uruguay und die Kapverden nicht ablenken zu lassen.

Von großer Vorfreude war bei Alfred Gislason wenig zu spüren. "Die Corona-Diskussion hängt über der WM", sagte der Handball-Bundestrainer kurz vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Handballer an diesem Freitag (18 Uhr, ARD) gegen Uruguay. Doch Gislason und seine Mannschaft versuchen alles, um den Fokus auf den auf den Sport zu lenken: "Ich freue mich riesig, dass es endlich losgeht und wir spielen. Deswegen sind wir hier, das macht uns allen am meisten Spaß." Auch Spielmacher Philipp Weber (SC Leipzig) versicherte: "Ich versuche, alle Nebenkriegsschauplätze irgendwie auszublenden und mich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren." Sportlich dürften die ersten Duelle gegen Uruguay und die Kapverden am Sonntag (18 Uhr, ARD) eigentlich kein Problem darstellen. Für Gislason, 61, der in sein erstes Turnier als Bundestrainer startet, zählt daher nur eines: "Wir müssen gewinnen und die Spiele nutzen, um unsere taktischen Varianten in Angriff und Abwehr ausbauen."

Beim Auftaktspiel sollen mehrere hundert Zuschauer in der Halle gewesen sein

Die Corona-Sorgen liegen dabei weiterhin wie ein dunkler Schatten über dem Turnier. Für Kritik sorgte die Tatsache, dass beim WM-Eröffnungsspiel am Mittwochabend zwischen Ägypten und Chile (35:29) trotz Publikumsverbots mehrere hundert Zuschauer in der Halle gewesen sein sollen. Unter ihnen viele Prominente wie zum Beispiel der ägyptische Präsident Abdel Fatah al-Sisi und Weltverbandspräsident Hassan Moustafa. "Ein Skandal", titelten das dänische Ekstra-Bladet sowie das schwedische Aftonbladet. Nach einem Brief von 14 Kapitänen, darunter DHB-Spielführer Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), hatten die Organisatoren erst Anfang der Woche zugesichert, Zuschauer in den Hallen zu verbieten.

Auch im deutschen Lager sind die beim Weltverband IHF beanstandeten Hygienemängel noch nicht behoben. So erneuerte Gislason, 61, die Kritik an den Gegebenheiten im Team-Hotel: "Das sind Umstände, die wir uns anders vorgestellt hatten und die uns anders zugesagt worden sind. Es scheint offenbar nicht möglich zu sein, daran etwas zu ändern."

Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB), kündigte derweil einen Besuch des ägyptischen Sportministers im Hotel in Gizeh an. Es habe sich zwar schon "einiges verbessert", so Kromer, doch der oberste Sport-Funktionär Ägyptens wolle darauf einwirken, dass das Hotel die Forderungen beispielsweise nach einem teaminternen Büfett zu den Mahlzeiten "auch wirklich umsetzt".

Im deutschen Verband vertrauen sie auf die Routine ihres Bundestrainers

DHB-Vizepräsident Bob Hanning, 52, fühlt sich in Ägypten wohl: "So wie es hier läuft, fühle ich mich sicherer, als wenn ich in Deutschland Bahn fahren müsste." Das größte Risiko liegt für Hanning aktuell nicht in den langen Schlangen am Büfett, sondern an nachträglich anreisenden Teams wie zum Beispiel den corona-geschwächten Kapverden. Er begrüße es daher, dass die Afrikaner zunächst in einem isolierten Quarantäne-Hotel und nicht im selben Haus wie die deutsche Mannschaft wohnen. "Von daher fühle ich mich hier sehr sicher, sehr gut aufgehoben und auch sehr respektiert", sagte er: "Ich denke, dass wir von Tag zu Tag mehr Sicherheit kriegen."

Eines aber ist klar: Von einer Favoritenrolle ist das ersatzgeschwächte deutsche WM-Team weit entfernt. Auch Hanning vertraut deshalb auf die Routine des Trainers Gislason, der lange den Rekordmeister THW Kiel trainierte. "Aufgrund seiner sportlichen Erfahrungen, aber auch aufgrund seiner enormen Lebenserfahrung wird er der große Stabilisator sein, gerade in der jetzigen Situation", so Hanning: "Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der alles gewonnen hat, gibt dir das genau jene Sicherheit, die notwendig sein wird."