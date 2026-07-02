Damals, als Uwe Gensheimer nach Paris wechselte, war das eine richtig große Nummer. Ein deutscher Nationalhandballer in der Weltauswahl von PSG, neben Nikola Karabatic, Mikkel Hansen und all den anderen – das wurde als Adelung für den deutschen Handball verstanden. Gensheimer spielte von 2016 bis 2019 in Paris, der Klub versuchte damals, ein Weltteam zu errichten, mit dem PSG aber letztlich nie die Champions League gewann. Gensheimer hat die Zeit trotzdem sehr genossen.

Wenn jetzt in Renars Uscins ein weiterer deutscher Handballer nach Paris wechselt, ist das eine ebenso bedeutende Nachricht – auch wenn sie in eine andere Zeit fällt. Der hoch veranlagte Rückraumspieler hätte sich den Klub, bei dem er seine Karriere fortsetzt, mehr oder weniger aussuchen können. Einen wie Uscins, der sich im Alter von erst 24 Jahren auf Weltniveau in jede Abwehrlücke stürzt und mit seinen Körpertäuschungen die Gegenspieler narrt, hätte jeder Verein gern im Kader. Noch dazu spielt er auf der neuralgischen Linkshänderposition im Rückraum. Mit der SG Flensburg-Handewitt soll er sich praktisch einig gewesen sein, ehe sich beide Parteien wieder voneinander entfernten.

Jetzt wechselt Uscins mit Ablauf seines Vertrags bei der TSV Hannover-Burgdorf im Sommer 2027 nach Paris, der deutsche Nationalspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag und sprach von einem „sehr wichtigen Schritt in meiner Karriere“. Paris sei „einer der größten europäischen Klubs, mit großen Ambitionen und einer ausgeprägten Siegermentalität“ – und derjenige, bei dem Uscins mittelfristig seine Zukunft sieht.

Handballer Renars Uscins : Ein Spieler wie ein Geschenk Wer ist dieser Renars Uscins, der im Handball-Nationalteam plötzlich so viele Tore wirft? Der 21-Jährige trägt sehr früh viel Verantwortung - und beweist, dass man im Rückraum gar kein Brecher sein muss. Von Carsten Scheele ...

Es ist auf jeden Fall ein Transfer gegen den Trend, da europäische Spitzenkräfte zuletzt nahezu im Wochenrhythmus Verträge bei den Klubs der deutschen Handball-Bundesliga (HBL) unterzeichnen – und nicht die Liga verlassen. Da die Finanzlage vielerorts in Europa schwieriger wird, entscheiden sich etliche Topleute für den Gang in die weiterhin wohlsituierte Bundesliga: Der Franzose Dika Mem (aktuell beim FC Barcelona) geht 2027 nach Berlin, um dort mit Mathias Gidsel und Simon Pytlick den besten Rückraum des Welthandballs zu bilden. Der schwedische Nationaltorwart Andreas Palicka siedelt bereits in diesem Sommer in die deutsche Hauptstadt über. Der Spanier Alex Dujshebaev (KS Kielce) wechselt nach Gummersbach, sein Bruder Daniel zur MT Melsungen. Und weiter geht’s: Flensburg verstärkt sich im Sommer mit dem Franzosen Aymeric Minne (HBC Nantes), der THW Kiel freut sich auf Domen Makuc (FC Barcelona).

Sogar dem derzeit größten Handballtalent, dem Portugiesen Francisco Costa von Sporting Lissabon, wird die Lust auf einen Wechsel in die HBL nachgesagt. Sein älterer Bruder Martim, ebenfalls Lissabon, könnte ihn begleiten. Flensburgs Sportchef Ljubomir Vranjes bestätigte gegenüber dem Portal Handball-World das „Rieseninteresse“ seines Klubs: „Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist aber noch nichts unterschrieben.“ Das wird künftig ein beträchtlicher Auflauf der weltbesten Spieler in den deutschen Hallen werden.

Den Trubel um seine Person, besonders nach Olympia, hat Uscins nie wirklich genossen

Uscins wählt den umgekehrten Weg, wie zuvor schon Nationalmannschaftskollege Juri Knorr, der seit einer Spielzeit beim dänischen Klub Aalborg unter Vertrag steht. In Hannover haben sie gehofft, Uscins von einem neuen Kontrakt überzeugen zu können; doch der Linkshänder spielt gehaltsmäßig künftig in einer Klasse, die für die Recken nicht zu stemmen ist.

Zu den Argumenten, die pro Paris sprechen, zählt die sichere Teilnahme an der Champions League. Diese ist Uscins’ großes Ziel, mit Hannover sammelte er bislang lediglich Auftritte in der European League. Es müsste viel passieren, dass PSG (zuletzt zwölfmal französischer Meister) die Qualifikation verpasst. Diese Sicherheit hätte ihm angesichts des schwer umkämpften Rennens in der deutschen Liga kein Bundesligaklub garantieren können.

Der Umzug nach Frankreich hat zwei weitere positive Effekte: Im Vergleich zur Bundesliga mit kraftraubenden Spielen im Dreitagesrhythmus ist die Alltagsbelastung in der französischen Liga verträglicher. Und der Rummel um seine Person wird in der Metropole Paris gewiss geringer ausfallen als in einer deutschen Handballstadt. Uscins gilt als geerdet und familiär verbunden, er hat den ausufernden Trubel, besonders nach seinen überragenden Auftritten bei Olympia 2024, nie wirklich genossen. Im Gegenteil, Uscins reagierte mit einer deutlich sichtbaren Leistungsdelle, im Verein und in der Nationalmannschaft, aus der er sich herauskämpfen musste.

Kurioserweise setzt Uscins seine Karriere von 2027 an ausgerechnet in jenem Land fort, dem er vor zwei Jahren eine schwere Niederlage zugefügt hat. Ganz Frankreich war bei den Sommerspielen im eigenen Land auf das Olympiagold seiner Handballer eingestellt, ehe Uscins die Franzosen im Viertelfinale mit 14 Treffern nahezu im Alleingang rausbugsierte. Unvergessen ist, wie er Sekundenbruchteile vor dem Ertönen der Schlusssirene den Ball in einer wilden Aktion im französischen Tor unterbrachte und die Verlängerung erzwang, die das deutsche Team gewann. Den Siegtreffer erzielte: Renars Uscins. Am Ende baumelte Olympiasilber um seinen Hals, mit gerade erst 22 Jahren.

In Paris kann er bald daran arbeiten, dass die Franzosen seinen Namen auch mit etwas Positivem verbinden.