Henk Groener stapfte nach dem siegreichen Start der deutschen Handball-Frauen in die WM-Hauptrunde missmutig aus der Halle. Der Auftritt der DHB-Auswahl beim ungefährdeten 29:18 (15:7) gegen die Republik Kongo hatte dem Bundestrainer gar nicht gefallen. "Okay, wir haben gewonnen. Aber mit diesem Spiel kann keiner zufrieden sein. Wir fangen schon schlecht an und laufen die gesamte Zeit unserer Form hinterher", grummelte der 61 Jahre alte Niederländer.

Dennoch steuert das weiter ungeschlagene deutsche Team in Spanien weiter auf Kurs Viertelfinale. Mit 6:0 Punkten weist das DHB-Team in der Gruppe III eine makellose Bilanz auf und geht mit Rückenwind in die entscheidenden Partien gegen Südkorea und Dänemark. Dennoch gab es Selbstkritik: "Insgesamt sind wir nicht zufrieden mit unserer Leistung. Wir wollten deutlich konzentrierter und konsequenter agieren. Letztlich zählen aber die zwei Punkte", sagte Torfrau Dinah Eckerle.

Vor 550 Zuschauern in Granollers waren Johanna Stockschläder mit sechs Toren sowie Alina Grijseels und Amelie Berger (je 5) am Mittwoch beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht wurde - auch wenn oft die nötige Konzentration im Abschluss fehlte. Erst nach 3:45 Minuten gelang das erste Tor. In Verlegenheit geriet die DHB-Auswahl gegen den krassen Außenseiter aus Afrika aber zu keiner Zeit, obwohl Groener einigen Leistungsträgerinnen zunächst eine Verschnaufpause gönnte. Torfrau Katharina Filter, Kreisläuferin Luisa Schulze und Linksaußen Johanna Stockschläder rückten dafür erstmals im Turnierverlauf in die Startformation. Mit zunehmender Spielzeit spiegelte sich der Klassenunterschied auch im Spielstand wieder. Der Bundestrainer wechselte deshalb schon frühzeitig munter durch, um Kräfte für die kommenden Aufgaben zu sparen. Denn schon am Freitag steht das wichtige Spiel gegen Südkorea an.