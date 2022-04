Es hatte sich angedeutet, nun meldet der TV Großwallstadt Vollzug: Der ukrainische Handball-Nationalspieler Ievgen Zhuk hat beim Zweitligisten einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 31-Jährige stand in dieser Saison für den russischen Erstligisten Gandbolni Klub Permskije Medwedi unter Vertrag, floh aber zu Kriegsbeginn mit seiner Familie und fand zunächst beim TV Großwallstadt, wo die ukrainische Handball-Auswahl ein zweiwöchiges Trainingslager absolvierte, Zuflucht. Genauer gesagt bei TVG-Geschäftsführer Michael Spatz, wo er mit seiner Frau wohnte. Mit der Unterstützung von Gönnern des Vereins hat Zhuk mittlerweile in Kleinwallstadt eine Wohnung gefunden, wo er aktuell noch eine Bauchmuskelverletzung auskuriert. Von Mai an aber rechnet Großwallstadt mit den Diensten des Kapitäns der ukrainischen Nationalmannschaft: "Wir möchten uns auf Linksaußen verstärken, um auch auf eventuelle Ausfälle besser reagieren zu können," freut sich Spatz über den prominenten Zugang.