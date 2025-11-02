Deutschlands Junioren-Handballer haben die nächste Goldmedaille gewonnen und sind Weltmeister. Die U17-Auswahl des DHB setzte sich im Finale von Casablanca gegen Ägypten mit 44:43 nach Verlängerung durch. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 37:37 (18:17) gestanden. Für den Deutschen Handballbund ist es der krönende Abschluss dieses Junioren-Jahres. Schon die U19-Auswahl der Frauen hatte im Juli EM-Gold gewonnen. Die U19-Männer holten im August den WM-Titel.