HandballDeutschlands U17 holt WM-Titel

Deutschlands Junioren-Handballer haben die nächste Goldmedaille gewonnen und sind Weltmeister. Die U17-Auswahl des DHB setzte sich im Finale von Casablanca gegen Ägypten mit 44:43 nach Verlängerung durch. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 37:37 (18:17) gestanden. Für den Deutschen Handballbund ist es der krönende Abschluss dieses Junioren-Jahres. Schon die U19-Auswahl der Frauen hatte im Juli EM-Gold gewonnen. Die U19-Männer holten im August den WM-Titel.

Es war das erste Mal, dass die Internationale Handballföderation (IHF) im U17-Bereich eine Weltmeisterschaft ausrichtete. Im deutschen Kader stand in Kalle Gaugisch unter anderem der Sohn des Bundestrainers der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Markus Gaugisch. Der 17-Jährige hatte im Finale drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielt und Deutschland in die Verlängerung gerettet.

