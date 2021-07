Handball-Zweitligist TV Großwallstadt hat den türkischen Nationalspieler Görkem Bicer verpflichtet. Nach zwei Jahren bei Besiktas Aygaz HT in der Superleague freut sich der 22-Jährige nun auf seinen ersten internationalen Wechsel: "Uns steht eine großartige Saison bevor, davon bin ich überzeugt." TVG-Trainer Ralf Bader findet sein Team nun "mit fünf Linkshändern auf den Positionen Rechtsaußen und Halb gut aufgestellt". Bicer sei wie Frieder Bandlow "flexibel auf beiden Positionen einsetzbar, was uns die Leistungsfähigkeit auch bei Verletzungen sichert", meinte Bader. "Ich freue mich sehr auf den jungen Mann. Es wird eine Herausforderung für ihn sein, jetzt in Deutschland sprachlich und in der zweiten Handball-Bundesliga Fuß zu fassen, aber ich traue ihm das zu."