Der frühere Handball-Bundestrainer Petre Ivanescu ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Ivanescu betreute von 1987 bis 1989 die deutsche Nationalmannschaft. Als Spieler war er zweimal Weltmeister (1961 und 1964) und 13-mal rumänischer Meister. Ivanescu kam 1966 nach Deutschland und feierte hier als Trainer große Erfolge. Er sicherte mit dem VfL Gummersbach und Tusem Essen in den 1980er und 1990er Jahren drei deutsche Meisterstitel und vier Pokalsiege. Zudem gewann er mit Gummersbach 1983 den Europapokal der Landesmeister. "Er war ein hervorragender Fachmann mit einem ausgeprägten Handball-Sachverstand. Eine absolute Respektperson", sagte sein früherer Gummersbacher Spieler Heiner Brand, Weltmeister von 1978. Auch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, der unter Ivanescu von 1983 bis 1988 in Essen spielte, würdigte den Verstorbenen: "Ein fantastischer Trainer, ohne Frage. Petre Ivanescu hat Tusem Essen zu einer Spitzenmannschaft in Europa geformt."