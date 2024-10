2007 feierte Johannes Bitter mit dem Weltmeister-Titel den größten Erfolg seiner Karriere, jetzt beendet der ehemalige Handball-Nationaltorhüter seine aktive Laufbahn. „Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine aktive Handball-Karriere beende. Es ist schwer, sich darauf vorzubereiten, auch wenn ich Tage und Monate hatte. Es jetzt so zu spüren, ist was ganz anderes“, sagte der 42-Jährige in einer Vereinsmitteilung des HSV Hamburg. Der Entschluss, die Karriere nach nun 26 Profi-Spielzeiten zu beenden, sei bereits in der vergangenen Saison gereift. Weil die beiden HSV-Torhüter Mohamed El-Tayar und Robin Haug zum Saisonstart aber verletzungsbedingt ausfielen, half Bitter weiterhin aus. Nun sind beide aber fit und einsatzbereit. Das Pokalspiel im Trikot der Hamburger gegen den THW Kiel am Donnerstag war damit Bitters letzter Einsatz als Aktiver.