14. August 2018, 17:10 Uhr Christian Zeitz beim THW Kiel Offizieller Liebesentzug

Der THW Kiel hat das Trikot von Christian Zeitz aus dem Hallendach der Arena des Handball-Rekordmeisters entfernt.

Der 166-fache Nationalspieler gehört damit offiziell nicht mehr zum Kreis der legendärsten THW-Profis.

Er war zuvor gegen die Befristung seines Arbeitsvertrags juristisch vorgegangen.

Von Carsten Scheele

Es ist wieder Platz unter dem Hallendach des THW Kiel. Oben an der Wand, wo die Trikots und Bilder der verdientesten THW-Spieler hängen, sind nach wie vor Magnus Wieslander, Hein Dahlinger und Klaus-Dieter Petersen verewigt. Auch Stefan Lövgren, Marcus Ahlm und Thierry Omeyer. 2016 kam Dominik Klein dazu - all diese Spieler haben den Kieler Handball über Jahrzehnte geprägt.

Aber ein Gesicht fehlt nun. Abgehängt am Montagabend.

Christian Zeitz, 37, ist offiziell aus der Ahnengalerie des erfolgreichsten deutschen Handballklubs entfernt worden. Es ist ein beispielloser Vorgang in Kiel, nach einem Rechtstreit, bei dem man sich fragen musste, warum sich Spieler und Verein nach elf erfolgreichen gemeinsamen Jahren ein solches Ende leisten müssen. Geht es doch um eine vergleichsweise läppische Summe aus Zeitz' letztem Vertrag.

Einst war "Zeitzi" der Publikumsliebling in Kiel

Der THW bestand auf eine Befristung des Kontrakts bis zum Sommer 2018, Zeitz zweifelte diese an und kündigte eine Klage an. Im Februar dieses Jahres wurde der 37-Jährige suspendiert, schließlich einigte man sich vor dem Kieler Arbeitsgericht auf eine Entschädigung von 75.000 Euro (aufgerundet drei Monatsgehälter). Im Fußball gab es mal einen ähnlichen Fall, den des Mainzer Torhüters Heinz Müller, der ebenfalls gegen die Befristung seines Arbeitsverhältnisses klagte. Er verlor letztlich.

Im Fall Zeitz wirkt die Reaktion des THW Kiel wie ein offizieller Liebesentzug. All die anderen Spieler, deren Trikots weiter unter dem Hallendach hängen, "waren und sind auf und neben dem Platz Vorbilder", heißt es in einer Vereinsmitteilung: "Sie alle eint neben den herausragenden sportlichen Leistungen vor allem eines: die Loyalität zum und der Respekt gegenüber dem THW Kiel." Über Zeitz steht dort knapp: "Christian Zeitz hat sich im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden nicht mehr an diesen Werten orientiert." Schon zuvor hatte Trainer Alfred Gislason den Fall Zeitz als "größte menschliche Enttäuschung meines Lebens" bezeichnet.

Die Fans waren sich nicht so einig. In einer Umfrage der Kieler Nachrichten votierten zuletzt 52 Prozent dafür, das Zeitz-Trikot hängen zu lassen. Denn "Zeitzi" war einst der Publikumsliebling in Kiel. Der Krafthandballer mit dem gewaltigen linken Wurfarm, für den bei jedem seiner Tore das Lied "So geht der Hammer und der Hammer, der geht so" eingespielt wurde. Geboren 1980 kam Zeitz über Östringen und Wallau-Massenheim nach Kiel. Er blieb elf Jahre, wurde Nationalspieler und Handball-Weltmeister 2007. In Kiel feierte er neun Meisterschaften und drei Champions-League-Titel.

Zeitz spielt künftig in der dritten Liga weiter

Erste Verstimmungen gab es rund um seinen Wechsel zum ungarischen Spitzenklub Veszprém. Gemeinsam feierte man 2014 trotzdem eine große Abschiedsparty. Viele Weggefährten waren gekommen, am Ende wurde Zeitz' Trikot mit der Rückennummer 20 unter dem Hallendach entrollt - ein emotionaler Moment. Als Zeitz in Veszprém nicht glücklich wurde, holte Kiel ihn 2016 zurück. Es war die klassische Geschichte des verlorenen Sohnes, der nach Hause kehren durfte. Bis zum Rechtsstreit und der schmutzigen Scheidung.

Kiel und Zeitz gehen nun endgültig getrennte Wege: Der THW will nach einer titellosen Saison wieder angreifen. Zeitz spielt künftig bei der SG Nußloch in der dritten Liga.