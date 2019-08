THW Kiel will zweiten Sieg bei der Club-WM

Dammam (dpa) - Die Handballer des THW Kiel greifen bei der Club-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien zum zweiten Mal nach dem Titel. Nach Erfolgen über den australischen Vertreter Sydney University, den Afrikameister Zamalek SC aus Ägypten und Champions-League-Sieger Vardar Skopje aus Nordmazedonien treffen die "Zebras" im Endspiel heute (16.20 Uhr/sportdeutschland.tv) in der saudischen Hafenstadt Dammam auf den spanischen Spitzenclub FC Barcelona.

Nach der strapaziösen Anreise und den drei Partien im Wüstenstaat freute sich der Kieler Kapitän Domagoj Duvnjak über den spielfreien Freitag. "Der wird unseren Körpern gut tun", hatte der Kroate nach dem 34:30-Halbfinalsieg gegen Skopje gesagt. Sollte der THW zum zweiten Mal nach 2011 Club-Weltmeister werden, gibt es als Belohnung ein Preisgeld in Höhe von 400 000 Dollar. Rang zwei wird mit 250 000 Dollar entlohnt. Bereits am Dienstag müssen die "Zebras" vor heimischem Publikum in der Bundesliga gegen die Eulen Ludwigshafen antreten.