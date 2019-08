Dammam (dpa) - Handball-Rekordmeister THW Kiel steht im Finale der Club-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien. Die "Zebras" setzten sich am Donnerstag mit 34:30 (19:17) gegen den Champions-League-Sieger Vardar Skopje aus Nordmazedonien durch. Im Finale am Samstag trifft die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha in der saudischen Hafenstadt Dammam auf den spanischen Spitzenclub FC Barcelona, der den Gastgeber Al Wehda im zweiten Halbfinale nach einem 13:16-Pausenrückstand noch 34:24 bezwang.