Handball -Rekordmeister THW Kiel hat den slowenischen Nationalspieler Domen Makuc unter Vertrag genommen. Wie der Klub mitteilte, wechselt der 25-Jährige zur Saison 2026/27 vom FC Barcelona nach Norddeutschland. Bei den Zebras hat der Spielmacher einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.„Domen passt mit seiner Spielweise in unsere Mannschaft der Zukunft und war deshalb auch unser Wunschkandidat für den Rückraum. Zudem bringt er aus Barcelona eine Menge Erfahrung mit und hat trotzdem noch Potenzial, sich bei uns weiterzuentwickeln“, sagte der Kieler Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Beim THW ist Makuc als Nachfolger von Domagoj Duvnjak vorgesehen. Der Vertrag des 37 Jahre alten Kroaten läuft am 30. Juni 2026 aus.

Der Spielmacher wechselte 2020 zu den Katalanen und gewann mit Barcelona unter anderem dreimal die Champions League und je fünfmal die Meisterschaft sowie den Pokal. Für Slowenien absolvierte Makuc bislang 35 Länderspiele, in denen er 98 Tore erzielte.

Makuc ist bereits der zweite Zugang der Kieler für die übernächste Spielzeit. Vom VfL Gummersbach kommt dann auch der deutsche Nationalspieler Julian Köster zum THW. In die neue Saison startet der Rekordmeister mit dem Supercup in München am kommenden Samstag (18 Uhr, Dyn). Dort trifft der Pokalsieger der zurückliegenden Serie in München auf den deutschen Meister Füchse Berlin.