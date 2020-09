Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den letzten Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich am Samstag in einem Test beim Bundesliga-Rivalen Füchse Berlin mit 26:25 (13:12) durch. Bei dem Spiel in Berlin waren inklusive der Spieler und Betreuer 750 Personen in der Max-Schmeling-Halle zugelassen. Die "Zebras" starten am Donnerstag mit dem Auswärtsspiel in der Champions League beim HC Zagreb in der Hauptstadt von Kroatien in die Saison. Am 24. September folgt das Königsklassen-Heimspiel gegen den französischen Vertreter HBC Nantes. Zwei Tage später steigt der deutsche Supercup gegen den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. Das erste Bundesligaspiel bestreitet das Jicha-Team am 4. Oktober in der heimischen Arena gegen den HC Erlangen.