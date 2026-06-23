Am Ende ging alles fix. Eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz im Trainingszentrum in Altenholz, ein paar Abschiedsworte von Filip Jicha bei Instagram, in denen der Trainer zwar sein Bedauern über die Entlassung zum Ausdruck brachte, dem Verein aber keine allzu großen Vorwürfe machte. Dann war die Zeit der Vereinslegende beim THW Kiel vorbei.

Eine Vereinslegende, das ist Jicha, 44, tatsächlich. 33 Titel hat er mit dem Klub in all den Jahren gesammelt, erst als Spieler (2007 bis 2015), dann als Co-Trainer (2018 bis 2019) und Chefcoach (2019 bis 2026). Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger, all das war Jicha mit dem THW. Zudem Kapitän, Welthandballer, mehrmaliger Kieler Sportler des Jahres. Wirft man einen Mann mit solchen Verdiensten am Ende einer schlechten Saison raus?

Handball : Letzte Chance für Kiel Der THW Kiel erlebt eine Spielzeit zum Vergessen, rettet sich aber im kleinen Europapokal ins Final Four – mit Ach und Krach, im Siebenmeterwerfen. So ergibt sich ein Szenario für einen akzeptablen Saisonausgang. Von Carsten Scheele ...

Man kann den Verantwortlichen beim Handball-Rekordmeister zugutehalten, dass sie es sich nicht leicht gemacht haben. Es war ein sehr langer Prozess, an dessen Ende nun die Trennung stand, manche sagen: ein zu langer Prozess. Im Herbst hatte der Klub den Vertrag mit Jicha sogar noch verlängert, obwohl die Ergebnisse bereits dürftig waren und der Tscheche deutlich vernehmbar in der Kritik stand. Auch im Frühjahr, als die Saisonziele immer weiter in der Ferne entschwanden, hielt Geschäftsführer Viktor Szilagyi weiter an Jicha fest.

All das, um ihn nun, zwei Wochen nach Saisonschluss, doch zu entlassen. Es sei seine Aufgabe, „aus Erkenntnissen zu handeln“, erklärte Szilagyi am Montag: „Wir brauchen jetzt einen Neustart.“ Der Schritt fiel ihm sichtlich schwer, beide Männer gelten als privat befreundet. Jicha sei für den Klub „nicht nur ein Trainer, er hat tagtäglich alles dem Interesse des Vereins unterstellt“, fuhr Szilagyi fort: „Deswegen wird er für immer eine der prägendsten Persönlichkeiten bleiben.“ Jicha könne „erhobenen Hauptes die THW-Bühne verlassen“.

Zum ersten Mal seit 33 Jahren wird Kiel in der kommenden Spielzeit nicht im Europapokal vertreten sein

Der Druck aus dem Umfeld, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen, war in den Tagen zuvor immer größer geworden. „Ich hätte mir gewünscht, den Neustart wie geplant gemeinsam mit Filip angehen zu können“, sagte Szilagyi, der den Coach bereits am Samstag in einem persönlichen Gespräch informiert hatte: „Aber der Ballast der sportlichen Entwicklung in den letzten Monaten wiegt dafür zu schwer.“

Der Ballast war tatsächlich so erheblich, dass er einer weiteren gemeinsamen Zukunft entgegenstand. Schließlich trug Jicha als Coach die Verantwortung für die schlechteste Spielzeit des Rekordmeisters seit Jahrzehnten, in der sich Enttäuschung an Enttäuschung reihte. Nur Platz sechs in der Liga, das passiert den Kieler Handballern in etwa so selten wie den Fußballern des FC Bayern. Zudem kein Titelgewinn in den Pokalwettbewerben; die letzte Chance vergaben die Kieler im Final Four der European League. Zum ersten Mal seit 33 Jahren wird der THW in der kommenden Spielzeit nicht im Europapokal vertreten sein. Fürs Kieler Selbstverständnis ist das ein (zu) großer Knacks.

Kritik an Jicha gab es schon länger. Die einen warfen ihm den wenig inspirierenden, langsamen Handball vor; andere regten sich über das beständige Überzahlspiel mit einem zusätzlichen Angriffsspieler statt des Torwarts auf, das Jicha häufig, aber nicht immer erfolgreich, als taktisches Mittel einsetzte. Wenig konnte der Tscheche dagegen für das Kieler Verletzungspech in dieser Saison, in der in Emil Madsen und Elias Ellefsen á Skipagötu wichtige Rückraumkräfte monatelang ausfielen. In der Not setzte Jicha auf Jugendspieler wie den hoch veranlagten Rückraummann Rasmus Ankermann, 18, die die Spielzeit aber (natürlich) auch nicht retten konnten.

Kommt jetzt der Norweger Börge Lund?

Ein neuer Coach soll dem Klub mehr Glück bescheren, und dem erfahrenen Manager Szilagyi ist bewusst, was jetzt passieren wird. „Natürlich wissen wir, dass in den nächsten Tagen beinahe jeder Name im Welthandball mit uns in Verbindung gebracht werden wird“, erklärte der Österreicher. Ein paar prominente Namen sind auf dem Markt, laut Kieler Nachrichten gilt der Norweger Börge Lund als erster Kandidat. Auch er hat eine THW-Vergangenheit, spielte von 2007 bis 2010 in Kiel, wurde in dieser Zeit dreimal Meister und Champions-League-Sieger. Aktuell trainiert er den norwegischen Topklub Elverum.

Wer auch immer kommt, wird eine extrem interessante Kieler Mannschaft vorfinden. Im Sommer kommt Rückraumspieler Julian Köster aus Gummersbach, Spielmacher Domen Makuc wechselt aus Barcelona an die Förde. Für den Sommer 2027 ist bereits der Wechsel von Kreisläufer Justus Fischer aus Hannover fest verabredet. Jicha hätte ebenfalls gern mit dieser neuen Kieler Mannschaft gearbeitet und versucht, die Katastrophenspielzeit vergessen zu machen. Er darf nicht mehr.