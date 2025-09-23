Elias Ellefsen á Skipagötu fliegt mit abgeknicktem Oberkörper schräg durch die Luft, er hat seinen Gegenspieler schon passiert, gleich wird der junge Handballer im blauen Trikot den Ball aufs Tor jagen. Es ist eine Spielszene von der Europameisterschaft 2024, Färöer gegen Polen, und man kann diese Momentaufnahme in seinem kleinen Land sogar auf einen Standardbrief kleben.

Eine eigene Briefmarke, das haben bisher nicht viele Handballer geschafft. Elias Ellefsen á Skipagötu kann das schon im Alter von 23 Jahren von sich behaupten. Seit März 2025 hat die Färingische Post eine Sondermarke im Wert von 25 Kronen (etwas mehr als drei Euro) im Programm. Ein Akt der Wertschätzung für den talentiertesten Handballer des Landes, der bei der EM 2024 groß aufgespielt hat.

Oft wird Elias Ellefsen á Skipagötu nur „Skippy“ genannt, wegen der schwer konsumierbaren Abfolge von Konsonanten und Vokalen im Nachnamen, auch beim THW Kiel, wo sie ihn gerade noch einmal ganz neu kennenlernen. Seit zwei Jahren steht er im Norden Deutschlands unter Vertrag, im Sommer 2023 kam er mit 21 Jahren als großes Versprechen nach Kiel. Im selben Jahr wurde er zum „U23-Welthandballer des Jahres“ gewählt, was gut illustriert, welch große Karriere ihm Handballkenner prophezeien.

Aufgewachsen ist er auf den Färöern, dieser Ansammlung von 18 vulkanischen Felseninseln im Nordatlantik zwischen Island und Norwegen; ein Land, das trotz lediglich 55 000 Einwohnern immer wieder herausragende Ballwerfer hervorbringt. Fast seine ganze Familie geht dem Sport nach, sein erster Klub war H71 Hoyvik in der Hauptstadt Torshavn. Die Rückennummer 71 trägt er noch heute beim THW Kiel. Doch seine ersten Jahre in der Bundesliga verliefen nicht immer rund. Á Skipagötu hatte viele gute Momente, in denen sein Können aufblitzte; er brachte jedoch selten die erhoffte Beständigkeit in seine Leistungen. Das lag gewiss am großen Sprung in die weltweit beste Handballliga, aber auch an den vielen kleinen Verletzungen, die ihn begleiteten. Aus dem Talentstatus kam er nie so richtig heraus.

„Was Elias diese Saison spielt, das ist unfassbar“, sagt sein erfahrener Teamkollege Domagoj Duvnjak

Es ist immer eine Gratwanderung, was man zu welchem Zeitpunkt von jungen Spielern erwarten darf. Was sind normale Schwankungen, wann liegt eine Delle in der Entwicklung vor? Zur Wahrheit gehört, dass á Skipagötu bei seinen begeisternden Auftritten im Nationalteam stets in einer bis zu den Haarspitzen euphorisierten Truppe unterwegs ist. In Kiel hingegen traf er nach seinem Wechsel aus Schweden auf eine sich im Umbruch befindende Mannschaft, die den eigenen Ansprüchen seit zwei Jahren in der Tabelle hinterherrennt.

Angebote zur Luftveränderung gab es für á Skipagötu bereits, im Sommer hätte ihn der THW an den dänischen Klub GOG weiterreichen können, doch es war eine goldrichtige Entscheidung von Geschäftsführer Viktor Szilagyi, es nicht zu tun. Denn in dieser Saison blüht á Skipagötu plötzlich auf: Beim THW, der nach fünf Spieltagen verlustpunktfrei die Tabelle anführt, ist er der unangefochtene Regisseur im Rückraum. Er spielt nicht nur mit, sondern reißt die Spiele an sich, ist von den Gegnern, wenn überhaupt, nur durch Fouls zu stoppen.

Elf Tore erzielte er zuletzt gegen Hamburg, 14 gegen Hannover, sieben gegen Leipzig. Nach fünf Spieltagen liegt er mit 45 Treffern auf Rang zwei der Torschützenliste, noch vor Welthandballer Mathias Gidsel. Es läuft für Skippy. „Was Elias diese Saison spielt, das ist unfassbar“, sagte sein Teamkollege Domagoj Duvnjak nach dem Sieg in Leipzig bei Dyn. Oft wechseln sich beide auf der Mittelposition ab, wobei der deutlich jüngere Färinger zu Spielbeginn auf der Platte steht. Wo er kann, gibt Duvnjak, 37, seinem jungen Kollegen Tipps; es gibt weiß Gott schlechtere Mentoren als die kroatische Handballlegende. „Es macht Spaß, ihn zu sehen“, sagt Duvnjak, „wirklich.“

Auch Geschäftsführer Szilagyi sagt: „Man merkt einfach, dass er seine Rolle hier jetzt gefunden hat.“ Szilagyi hat in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels in Hannover länger über á Skipagötu gesprochen, auch darüber, wie der Spieler gerade davon profitiert, dass er erstmals gesund und ohne Trainingsrückstand in eine Bundesligasaison starten konnte. „Es war klar, dass es ein Prozess ist, wobei man wünscht sich immer, dass er schneller voranschreitet“, sagte Szilagyi über die vergangenen beiden Jahre: „Aber wir haben nie den Glauben an ihn verloren.“

Auf imposante Weise zeigt á Skipagötu, was ihn von anderen Spielern unterscheidet: Da sind seine großen Fähigkeiten im Eins-gegen-eins, wenn er in rasantem Tempo den größeren und stärkeren Abwehrspielern entwischt. Oder sein großes Talent, seine Mitspieler in eine gute Wurfposition zu bringen, selbst dann, wenn er selbst schon hätte werfen können, uneigennützig aber den besser positionierten Kollegen bedient. Und, das ist sehr selten: Á Skipagötu ist beidhändig, er kann mit links und mit rechts aufs Tor werfen.

Für seinen Trainer Filip Jicha ist „Skippy“ ein Geschenk. „Elias ist frech, er hat das gewisse Extra“, sagte der Tscheche einmal über á Skipagötu. Dieser bringe Fähigkeiten mit, die man nicht trainieren könne: „Das hat man, oder man hat es nicht.“ Früher hat Jicha seinen Spieler nach ein, zwei misslungenen Aktion schnell wieder vom Feld genommen, jetzt ist das Zutrauen in dessen Spiellenkerfähigkeiten gewachsen.

Wobei Jicha aktuell auch erkennt, dass es der richtige Moment sein könnte, um die Euphorie rund um Elias Ellefsen á Skipagötu etwas zu bremsen. „Ja, er ist sehr wertvoll. Aber ich würde ein bisschen zurückrudern“, sagte Jicha. Was sie in Kiel nun am wenigsten gebrauchen können, ist ein Hype um „Skippy“, der ihn in seiner Entwicklung wieder zurückwirft.