Die DJK Rimpar hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt: Julian Thomann wird Ceven Klatt beim Handball-Zweitligisten beerben. Aktuell ist Thomann beim Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten aktiv. "In den Gesprächen, die mit ihm geführt wurden, konnte er mit seinem Konzept und seinem persönlichen Engagement absolut überzeugen", erklärte die DJK am Montag in einer Mitteilung. Seit 2017 ist Thomann Inhaber der A-Lizenz. Er war seit sechs Jahren Nachwuchskoordinator bei der HBW, wo er unter anderem auch die B- sowie A-Junioren zu diversen sportlichen Erfolgen geführt hatte.