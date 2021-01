Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Martin Wild hat beide Hände in die Seiten gestützt und sich vor dem Schiedsrichter aufgebaut. Ein bisschen provozierend sieht das aus, und so ist es wohl auch gemeint. Der Unparteiische hat ihm gerade die rote Karte gezeigt. Fürstenfeldbrucks Handballtrainer muss fort vom Spielfeldrand, hinauf auf die Tribüne. Dort ist es Corona-bedingt leer, nur zwei Helfer des Vereins arbeiten sich neben und vor ihm an großen Trommeln ab, um Wilds Handballern ein bisschen akustischen Beistand zu leisten. Doch das Trommelfeuer wird nichts mehr nutzen. Wild muss aus der Distanz zusehen, wie seine Fürstenfeldbrucker Handballer ihre erste Zweitligapartie des Jahres 2021 gegen die SG BBM Bietigheim mit 30:33 Toren verlieren.

"Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann werde ich zu impulsiv. Das ist mein Naturell", sagt der 42-Jährige tags darauf. Er sehe es aber auch als "Teil meiner Jobbeschreibung, meine Mannschaft zu unterstützen und zu schützen". Auch habe er die Schiedsrichter "mit keinem Wort beschimpft", bestraft werde wohl vor allem seine Art, glaubt Wild. Sein Temperament hat ihm schon so manche gelbe Karte, so manche Zwei-Minuten-Strafe eingebracht. So auch zeitig im Nachholspiel am Mittwochabend. Es war wohl eine Art Vorwarnung. Sieben Minuten vor Schluss verbannen ihn die beiden erst 24 Jahre alten Schiedsrichter Darnel Jansen und Lucas Hellbusch von seinem Arbeitsplatz an der Seitenauslinie. Und nicht nur das: Jede Strafe für den Trainer zieht auch eine zweiminütige Zeitstrafe für das Team nach sich. Derweil macht sich die Mannschaft gerade wieder ran an die Konkurrenz. 26:28 liegt sie zurück, doch es gelingt ihr in dieser Schlussphase dreimal, den Rückstand wieder auf ein Tor zu verringern. 18 Sekunden vor Schluss, beim Stand von 30:31, scheitert Spielmacher Falk Kolodziej dann am Bietigheimer Torhüter, dem isländischen Nationalspieler Aron Rafn Edvardsson. Stattdessen treffen die Gäste noch zweimal binnen kürzester Zeit, die zehnte Saisonniederlage für Liganeuling Fürstenfeldbruck steht fest.

Wieder mal nur mitgehalten: Die Auf-Augenhöhe-Vergleiche gehen fast alle zugunsten der Konkurrenten aus

Dabei war es "ein enges Spiel die ganze Zeit", wie Hannes Jon Jonsson, Bietigheims Trainer, der ebenfalls mal für die isländische Auswahl gespielt hat, hinterher sagt. Seine Mannschaft gilt laut Branchenumfragen neben dem VfL Gummersbach als Hauptanwärter auf eine Rückkehr in die erste Liga, wo sie vor zwei und vor sechs Jahren schon mal war, sie verfügt über einen Topkader, unter anderem mit dem ehemaligen Friedberger Jonas Link und dem spanischen Spielmacher Juan de la Pena. Sie hatte bislang noch nicht so richtig überzeugen können, hatte zwei Quarantänephasen zu überstehen und steht nun mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld. TuS-Trainer Martin Wild hatte sich durchaus Chancen ausgerechnet im ersten von vier anstehenden Heimspielen.

Detailansicht öffnen Ungutes Gefühl: Stephan Seitz (Mitte) und seine Teamkollegen kassieren gegen Bietigheim die zehnte Saisonniederlage. (Foto: Günther Reger)

Ein Unentschieden wie beim 17:17 zur Pause hätten sich die Brucker, die auf die verletzten Torhüter Stefan Hanemann und Louis Oberosler sowie die Außenspieler Benedikt Hack und Felix Kerst verzichten mussten, verdient gehabt. Doch eine Punkteteilung fehlt in ihrer jüngsten Zweitligabilanz noch völlig. Auch das Spiel gegen Bietigheim war wieder eines "auf Augenhöhe", wie Trainer Wild hinterher kund tut. Die Auf-Augenhöhe-Vergleiche gehen indes fast alle zugunsten der Konkurrenten aus. Aufopferungsvoll stürzen sich die Gastgeber auch diesmal ins Getümmel - bisweilen derart zupackend, dass auch Korbinian Lex und Tobias Prestele für ihre Nahkämpfe mit der roten Karte bestraft werden (26., 57.).

In der ersten Halbzeit kann sich keines der beiden Teams auf mehr als ein Tor absetzen. Der TuS liegt bis zum 9:8 vorne (16.), dann mit 9:11 zurück (19.) und geht beim 12:11 wieder in Führung (22.). Es ist ein Kampfspiel, wenngleich es außergewöhnliche Momente bereit hält. Etwa als Spielmacher Falk Kolodziej den Ball eine Sekunde vor der Pausensirene versteckt zum 17:17 ins Tor rollt und sich mit geballten Fäusten diebisch über seinen Geniestreich freut.

Die Rimparer Wölfe, der nächste Gegner, spielen seit 2013 in der zweiten Liga

In der zweiten Halbzeit geraten die Brucker in Rückstand, der zeitweise bis auf drei Tore anwächst. Sie kämpfen sich wieder heran. "Überragend gefightet" habe seine Mannschaft, lobt Wild hinterher. Er wirkt sichtlich mitgenommen, bleibt beim obligatorischen Trainerstatement vor der Sponsorenwand deutlich zurückhaltender als sonst. Bruck bleibt Vorletzter, schon an diesem Samstag geht es weiter, die Wölfe aus Rimpar kommen zu einem weiteren Nachholspiel. Das Bayernderby war schon zweimal angesetzt und wieder abgesagt worden. Die Franken sind das erfahrenere Team, seit 2013 spielen sie in der zweiten Liga. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ihr Trainer Ceven Klatt sich Ende der Saison in Richtung erste Liga aufmachen wird, nach Ludwigshafen. Spricht man Martin Wild auf mögliche Ambitionen an, dann sagt er, dass es sein Plan sei, "das in Fürstenfeldbruck fortzuführen". Erst einmal aber muss er Buße tun. Eine rote Karte ist teuer. Unter einem Essen für die ganze Mannschaft, vermutet er, wird er wohl nicht weg kommen.