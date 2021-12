Von Ralf Tögel

Es ist ja ein Qualitätsmerkmal des Handball-Bundesligisten HC Erlangen, dass der Verein seine Planungen vorausschauend und unaufgeregt zu gestalten versucht. Verträge von Spielern werden in der Regel zeitnah verlängert und langfristig gestaltet, um der sportlichen Führung eine gewisse Planungssicherheit und damit Ruhe zu geben. Kürzlich etwa wurde der Kontrakt von Spielgestalter Nico Büdel verlängert, damit steht der Kader für die kommende Saison weitgehend, bis auf die beiden Linksaußen Christopher Bissel und Max Jaeger sowie Torhüter Martin Ziemer haben alle Akteure mindestens für eine weitere Saison einen Vertrag. Es ist aber auch das Los des Klubs, dass er im Wetteifern mit den Großen in der Branche meist den Kürzeren zieht, das betrifft nicht nur den Wettbewerb auf dem Spielfeld, sondern auch das Werben um Spieler. Diese Erfahrung müssen die Erlanger nun mit ihrem Kreisläufer Petter Overby machen, der sich in der kommenden Saison dem deutschen Meister THW Kiel anschließen wird.

Overby ist nicht nur Abwehrchef beim HC Erlangen, er ist auch in der norwegischen Auswahl gesetzt, mit der er zweimal WM-Silber gewann. Der abwehrstarke Spieler weckt folglich das Interesse europäischer Topvereine, woran seine Entwicklung im Team der Mittelfranken, angesichts seiner verantwortungsvollen Rolle dort, großen Anteil hat. Um nun also, wie es im Profisport so schön heißt, den nächsten Schritt zu machen, hat der 29-Jährige für zwei Jahre in Kiel unterschrieben. An der Ostseeküste kann er sich nicht nur realistische Chancen ausrechnen, in baldiger Zukunft seinen ersten deutschen Titel zu gewinnen, die Kieler sind zudem eine Adresse, die sich stets um höchste europäische Weihen bewirbt, bereits viermal hat der THW die Champions League gewonnen. Weil die Erlanger aber umsichtig planen und man davon ausgehen kann, dass sie von Overbys Plänen seit geraumer Zeit wussten, präsentieren sie bereits seinen Nachfolger: den isländischen National-Kreisläufer Sveinn Johannsson.

Detailansicht öffnen Der nächste Schritt: Petter Overby (li.) wechselt zum Spitzenklub THW Kiel, hier packt er gegen Simen Schonningsen vom Bergischen HC zu. (Foto: Andreas Gora/Imago)

Auch diese Personalie folgt einem für Erlangen typischen Muster. Ein international gestandener Profi wie Overby ist für den Verein nicht mit einem gleichwertigen Spieler zu ersetzen, die sind in der Regel bei Großklubs unter Vertrag. Also kommt ein Hochtalentierter, der den Ansprüchen der Bundesliga genügt und eine gute Entwicklung verheißt. Der zwei Meter große und 110 Kilogramm schwere Overby wurde in seinem Heimatklub Elverum groß, spielte dann für den dänischen Erstligisten Kolding, ehe er vom HCE verpflichtet wurde. Er stand am Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere und reifte im beschaulichen Mittelfranken zum Spitzenspieler.

Die Bundesliga ist für den 22-jährigen Isländer der nächste logische Karriereschrittt

Johansson wurde bei seinem Heimatklub Fjölnir in Island ausgebildet, wechselte 2019 zum dänischen Erstligist Sonderjyske, entwickelte sich dort zum Stammspieler und Abwehrchef, ehe der HCE auf ihn aufmerksam wurde. Sportdirektor Raul Alonso hatte seit geraumer Zeit ein Auge auf den 1,95 Meter großen und 103 Kilogramm schwere Athleten geworfen, war mehrmals in Dänemark, um ihn zu beobachten und mit ihm zu sprechen. Die Liaison von Overby und dem THW war ja kein großes Geheimnis, die beiden Vereine pflegen ohnehin ein gutes Verhältnis. Wie damals Overby steht auch Johannsson am Anfang seiner Laufbahn in der isländischen Auswahl, die Bundesliga ist für den 22-jährigen Isländer der nächste logische Karriereschritt: "Ich habe mich intensiv mit dem HC Erlangen befasst, mit Raul Alonso vor Ort in Dänemark gesprochen und nun ein sehr gutes Gefühl bei dem Wechsel. Ich freue mich, Teil des Teams zu werden und mein Debüt in der stärksten Liga der Welt zu geben. Ich will alles dafür tun, dass wir gemeinsam in Erlangen erfolgreich sein werden." Worte des Neuen, die für Trainer Michael Haaß wie Musik klingen dürften und belegen, wie gut Johannsson in das Erlanger Anforderungsprofil passt.

Overby wird in Kiel im Übrigen Pavel Horal ersetzen, der bekanntlich ebenfalls zwei Jahre in Erlangen spielte und dessen Vertrag nicht mehr verlängert wird. Horak ist mittlerweile 39 Jahre alt und muss einem Jüngeren Platz machen - das Los eines in die Jahre gekommenen Profis bei einem Spitzenklubs. "Petter ist ein erfahrener Spieler, der in der Bundesliga, im Europapokal und in der Nationalmannschaft schon viel erlebt hat", wird Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi auf der Homepage zitiert - ein Spieler also, der "uns mit seiner Qualität und Mentalität sofort helfen kann". Das muss sich bei Sveinn Johannsson in Erlangen erst noch zeigen, dort aber ist Zeit für seine Entwicklung eingeplant.