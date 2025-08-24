Mitreißende Spiele mit einem Shootout als Höhepunkt, dazu eine ausverkaufte Halle und beste Stimmung – nach dem Handball -Supercup im ausverkauften SAP Garden in München vor 10 298 Zuschauern am Samstag gerieten die Beteiligten geradezu ins Schwärmen. „Ich weiß nicht, ob es schon mal ein besseres Supercup-Spiel gegeben hat“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann in Bezug auf das Match der Männer und betonte: „Einen besseren Start in die Saison kann man sich nicht wünschen.“

Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar hatte vor dem Duell der Füchse Berlin mit dem THW Kiel noch gemeint, den Titel solle man „nicht überbewerten“. Nach dem 34:33 nach Siebenmeterwerfen (31:31, 19:14) gegen den Pokalsieger konnte aber auch der Sportvorstand des nunmehr zweimaligen Supercup-Siegers aus der Kabine berichten: Der Titel sei etwas, worüber „wir uns sehr gefreut haben, klar“.

Die Thüringerinnen drehen einen Neun-Tore-Rückstand

Bei den Frauen setzten sich zum insgesamt vierten Mal kurioserweise die Nachrückerinnen des Thüringer HC durch. Nach einer spektakulären Aufholjagd und einem zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstand besiegte die Mannschaft von Trainer Herbert Müller, die im Mai sensationell die European League gewonnen hatte, den Meisterschaftszweiten HSG Blomberg-Lippe 31:30 (10:14).

Beide Begegnungen waren mitreißend, HBL-Chef Bohmann etwa zeigte sich vom Männer-Spiel begeistert: „Dass sich beide Mannschaften so reingehauen haben, zeigt, wie ernst es beide Mannschaften auch genommen haben“, stellte er fest. „Tolle Veranstaltung, tolle Halle, ein absolut würdiger Start in die Saison“, sagte auch Viktor Szilagyi, zufrieden wirkender Geschäftsführer der knapp unterlegenen Kieler.

Der Supercup wurde erstmals seit 2012 wieder in München ausgetragen. Die HBL hat das Saisoneröffnungsspiel für dieses und mindestens noch das nächste Jahr in die neue Hightech-Arena im Olympiapark vergeben.

Die neue Bundesliga-Saison der Männer beginnt am kommenden Mittwoch. Auf der langen nächtlichen Heimfahrt stießen die Meister-Handballer der Füchse Berlin im Teambus auf den erneuten Supercup-Triumph an. Nach der Ankunft in der Hauptstadt richtete sich der Blick von Anführer Mathias Gidsel & Co. dann schon wieder auf den knallharten Meisterkampf in der 60. Bundesligasaison, die am Mittwoch startet. „Nach dem Vorjahr wäre es falsch zu sagen, wir wollen die Nummer zwei in der Bundesliga werden“, sagte Gidsel, mit acht Treffern bester Werfer des Superpokalsiegers. „Wir haben genügend Qualität, um alle Ziele anzugreifen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auch alles gewinnen. Wir wissen, dass in dieser Saison nichts von allein kommt, nur weil wir deutscher Meister sind.“