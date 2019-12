Hallenräumung in Stuttgart:"Wurst-Case-Szenario"

Ein Feueralarm in einer voll besetzten Halle - für Sportveranstalter ist es eines der unangenehmsten Szenarios. So geschehen am Dienstagabend in der Stuttgarter Scharrena, als Zuschauer und Spieler des Handball-Pokal-Viertelfinals zwischen dem TVB Stuttgart und dem THW Kiel allesamt raus mussten, in die Kälte, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Für 42 Minuten wurde die Partie beim Stand von 19:22 in der zweiten Halbzeit unterbrochen, Polizei und Feuerwehr rückten an, ehe klar wurde, dass keine Gefahr bestand und die 2000 Zuschauer zurück auf ihre Plätze durften. Erst gegen 21.40 Uhr konnte das Viertelfinale fortgesetzt werden.

Was war geschehen? Laut erster Diagnose hatte es an einer Grillstation mächtig gequalmt, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet. Und das schon zum zweiten Mal binnen weniger Wochen, nachdem es im Ligaspiel gegen Lemgo Anfang Oktober zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Hallensprecher Jens Zimmermann bewahrte sich den Humor, er sprach von einem "Wurst-Case-Szenario".

"Es ist eine Katastrophe, wenn so etwas passiert"

Das sahen nicht alle so locker. Für Stuttgarts Trainer Jürgen Schweikardt war der Vorfall "ein absolutes Ärgernis und nicht zu entschuldigen". Auch die Spieler mussten die Halle und die Kabinen verlassen, ehe die Polizei die Halle wieder freigab und die Sportler sich zum zweiten Mal an diesem Abend warmmachen durften. "Es ist eine Katastrophe, wenn so etwas passiert und man in der Kälte rumstehen muss", klagte Stuttgarts Außenspieler Patrick Zieker.

Trainer Schweikardt legte noch nach. "Bedauerlicherweise war kein Verantwortlicher der Stadt bei diesem wichtigen Spiel hier vor Ort. Das ist eine Sache, die so nie wieder passieren darf und enorm peinlich für uns als Verein ist." Seine Mannschaft brauchte nach dem Zwischenfall lange, um wieder in die Partie zu finden, handelte sich einen großen Rückstand ein (20:27), verlor am Ende knapp 34:35 (15:18) gegen den großen Favoriten. Stuttgarts Adam Lönn scheiterte mit seinem letzten Wurf an Kiels Weltklassetorwart Niklas Landin.

Der THW steht damit im Final-Four (wie bislang auch der MT Melsungen und Lemgo), das am 4. und 5. April 2020 in der großen Arena in Hamburg stattfindet. Dort haben sie, nach allem, was bekannt ist, keine Probleme mit überproportional qualmenden Grillstationen.