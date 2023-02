Der mehrmalige Welthandballer Mikkel Hansen hat sich mit Stresssymptomen krankschreiben lassen. Hansen, 35, der mit der Nationalmannschaft Dänemarks gerade zum dritten Mal nacheinander WM-Gold gewonnen hat, habe die Entscheidung in Absprache mit seiner Familie, Ärzten und dem Verein Aalborg getroffen, heißt es. Hinter Hansen liege ein Jahr mit außergewöhnlichen Belastungen: zunächst ein Blutgerinnsel in der Lunge, dann der Umzug nach Dänemark nach langen, erfolgreichen Jahren im Ausland, schrieb der Klub. Der Spieler erhalte die nötige Zeit und professionelle Unterstützung, um sich zu erholen, sagte Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen. Im vergangenen Sommer war Hansen nach gut einem Jahrzehnt beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain in seine dänische Heimat nach Aalborg gewechselt.