Der SC DHfK Leipzig hat gegen die Wertung des Spiels beim ThSV Eisenach Protest eingelegt. Das bestätigte Karsten Günther, Manager des Bundesligisten, am Montag. "Ein Handballspiel geht 60 Minuten. Nettospielzeit. Das Spiel am Freitag hat nur 59:54 Minuten angedauert. Es haben sechs Sekunden gefehlt", sagte Günther. Das Sportgericht der Handball-Bundesliga muss nun darüber entscheiden. Bekommt Leipzig Recht, ist ein Wiederholungsspiel möglich. Eisenach hatte Leipzig am Freitagabend 25:24 besiegt. Bei abgelaufenen 58:49 Minuten nahm Leipzig eine Auszeit, bei der Fortsetzung des Spiels stand die Uhr dann aber offenbar bei 58:55 Minuten. Leipzig gelang mit dem letzten Angriff noch der Ausgleich, doch dieser fiel ganz kurz nach der Schlusssirene und zählte folglich nicht. "Wer den Ausgang des Spiels mitverfolgt hat, der hat gesehen, dass mit ein bis zwei Sekunden mehr auf der Uhr wir eine realistische Chance gehabt hätten, mit einem Unentschieden rauszugehen", sagte Günther. Der Manager habe auch die Thüringer von diesem Schritt informiert und betonte, dass es keine persönliche Sache sei.