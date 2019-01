14. Januar 2019, 18:43 Uhr Handball Spanische Wand

Mit gnadenloser Effizienz bestrafen die Iberer beim 32:25-Sieg gegen Island jeden gegnerischen Fehler. Dank seines ausgeglichenen Kaders und der flexiblen Abwehr muss man den Europameister zu den größten Turnierfavoriten zählen.

Von Ralf Tögel

Den schönsten Handball spielen die Spanier nicht. Haben sie noch nie. Müssen sie auch nicht, denn es gibt kaum eine Spitzenmannschaft, die mit einer derart brutalen Effizienz zu Werke geht wie der aktuelle Europameister. Jüngstes Beispiel: die Partie gegen Island in München.

Die Mannschaft aus dem Norden war nach der Auftaktniederlage gegen Kroatien schon unter Zugzwang, das Spiel gegen Spanien die letzte Chance, aussichtsreich im Turnier zu verbleiben. Entsprechend leidenschaftlich warfen sich die Isländer ins Geschehen. Doch es reichte nicht gegen die Handball-Pragmatiker, Spanien gewann deutlich mit 32:25 Toren und stürmte an die Spitze der Vorrundengruppe B. Für die Mannschaft von Trainer Gudmundur Gudmundsson geht es nun darum, sich mit Siegen gegen die Außenseiter Bahrain und Japan ein Endspiel um Gruppenplatz drei am Donnerstag gegen Mazedonien zu sichern. Die Spanier hingegen haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie einmal mehr zum engen Favoritenkreis zu zählen sind.

Entsprechend dem Spielstil fiel auch das Resümee der Sieger recht nüchtern aus: "Es war ein wichtiger Sieg und zwei Punkte für die Hauptrunde", fand Gedeon Guardiola - er sei überzeugt, dass Island ebenfalls nach Köln reisen werde. Für die Spanier stellt sich diese Frage nicht, wie der Abwehrchef der Rhein-Neckar Löwen vermittelte, sie planen mehr. Der Gruppensieg darf es mindestens sein, sagte der 34-jährige Routinier, wozu es freilich einer Leistungssteigerung bedürfe. Auch das kein Problem: "Das ist in jedem Turnier so, wir haben uns immer gesteigert."

Bei der EM in Kroatien vor einem Jahr zum Beispiel, als sich Spanien zäh ins Turnier mühte, dann immer besser in Schwung kam und fortan alle Gegner zermürbte. Was auch Deutschland erfahren musste, eine Phase von fünf miesen Minuten genügte - und Spanien war uneinholbar enteilt. Denn die wohl größte Qualität dieser Mannschaft ist es, gegnerische Fehler so gnadenlos wie effektiv zu bestrafen.

Nun waren die Isländer an der Reihe. Nach dem glanzlosen 33:23-Sieg gegen Bahrain waren die Skandinavier der erste wirkliche Prüfstein für Spanien. "Sie haben sehr gute Abwehrspieler im Eins-gegen-eins und laufen dauernd," sagte Guardiola, womit er das schnelle Konterspiel der Isländer beschrieb, "die sind schwer in den Griff zu bekommen." Das immerhin gelang ihm und seinen Kollegen recht passabel. Und selbst hat Spanien ein Bollwerk, das zu den weltbesten zählt. Trainer Jordi Ribera ließ seine Auswahl mit einer 5:1-Deckung beginnen, mit dem flinken Aito Berino weit vor der Abwehr, um das gegnerische Aufbauspiel zu stören. Dahinter stopfte der kantige Viran Morros, erster Abwehrspieler beim französischen Starensemble von Paris Saint-Germain, die entstehenden Löcher am Kreis. Der Routinier ist trotz seiner 35 Jahre noch gut zu Fuß und gleicht fehlende Schnelligkeit durch sein großes Antizipationsvermögen aus. Bei Bedarf gesellt sich Guardiola als zweiter Innenblocker zu Morros und bildet in der 6:0-Variante ein furchteinflößendes Duo. Oder der Coach ordnet die offensive 3:3-Variante an, um ein strukturiertes Aufbauspiel zu verhindern - ganz egal, die Spanier haben alles im Repertoire. Diese Abwehrwand kann nach Bedarf in der Beschaffenheit von Gummi zu Beton changieren, orientiert an Gegner und Spielsituation.

Es wäre aber auch falsch, den Europameister auf seine famose Defensive zu reduzieren, ein Team, das auch gegen robust zupackende Isländer 32 Tore warf. Denn der Ballgewinn in der Abwehr ist das präferierte Stilmittel, um die schnellen und abschlusssicheren Außen ins Spiel zu bringen: "Das ist unser Spiel", erklärte Coach Ribera. Ferran Solé zählt regelmäßig zu den besten Turniertorschützen, die Isländer mussten insgesamt fast ein Dutzend Kontertore hinnehmen. Einzig ein echter Shooter fehlt dem kontinentalen Champion, dafür ziehen in Raúl Entrerríos und Daniel Sarmiento zwei individuell starke und torgefährliche Akteure die Fäden im Positionsspiel.

Aber nicht nur in der Schaltstelle sind die Spanier doppelt besetzt, das gilt für alle Positionen. Weil diese mit fast gleichwertige Akteuren besetzt sind, die sich meist auch noch ergänzen, bekommt es der Gegner mit immer neuen Formationen zu tun, das macht die Spanier kaum berechenbar. Die Tore gegen Island verteilten sich über den gesamten Kader, bester Werfer war Solé mit deren fünf. Islands Spiel dagegen lebt zuvorderst von der Klasse des überragenden Spielmachers Aron Palmarsson, zuständig für Ideen, Tempo und Tore. Nach der Pause hatten die Iberer ihre Abwehr dahingehend justiert, Palmarsson trat immer weniger in Erscheinung.

Die spanischen Schlüsselspieler sind zwar etwas in die Jahre gekommen, dafür fast blind aufeinander eingespielt: Der Mannschaftskern wurde schon 2013 Weltmeister, der EM-Kader vom Vorjahr nur auf zwei Positionen ergänzt. Diese Erfahrung kam den Spaniern in der einzig kniffligen Phase zugute, als sich Island zehn Minuten vor dem Ende herangekämpft hatte. "Wir haben uns die Zeit genommen und geduldig gespielt", urteilte Ribera zufrieden. Kollege Gudmundsson sah das anders, viel zu lange hätten die Unparteiischen das Spiel laufen lassen ohne auf Zeitspiel zu drängen, "das war frustrierend für meine Spieler". In diesen Momenten war das Spiel der Spanier nicht schön anzusehen - aber erfolgreich. Gedeon Guardiola sieht übrigens Deutschland und Dänemark als große Titelfavoriten, aber er hatte auch ein Versprechen parat. "Wir können noch viel besser spielen."