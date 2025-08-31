Die SG Flensburg-Handewitt hat zum Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga gepatzt. Bei der HSG Wetzlar, die in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg entgangen war, kam die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic nicht über ein 33:33 (16:15) hinaus. Für den Vorjahres-Fünften und European-League-Sieger ist es ein früher Rückschlag.