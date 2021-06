Von Ralf Tögel, Rimpar

Am Montag wird der Freistaat den Katastrophenfall aufheben und zahlreiche Corona-Maßnahmen lockern, für den Profi-Handball in Bayern wird sich zunächst wenig ändern. Zumindest sind Stefan Wüst und Roland Sauer dieser Ansicht, daher haben die Geschäftsführer der Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt und DJK Rimpar Wölfe in einer gemeinsamen Pressekonferenz auf die ihrer Meinung nach weiterhin katastrophalen Zustände im bayerischen Profi-Handball deutlich hingewiesen. "Wir betreiben einen riesigen Aufwand, beachten die sehr strengen Hygienemaßnahmen penibel genau, testen dreimal pro Woche, aber Zuschauer dürfen nicht in die Halle", so Wüst. Im Freien dürfe es nun wieder größere Ansammlungen geben, "unkontrolliert", wie Sauer anmerkte, in der Halle, wo eine Kontrolle erfahrungsgemäß "wesentlich restriktiver ist", aber nicht.

Auch dass es keine bundeseinheitliche Linie gibt, ärgert die Funktionäre, so wurden gerade die Pokal-Endspiele in Hamburg vor 1000 Zuschauern ausgetragen. Angesichts der stark fallenden Inzidenzzahlen sowie wissenschaftlichen Untersuchungen, dass auch innen bei Einhaltung der Maßnahmen so gut wie keine Ansteckungsgefahr bestehe, richten die Vereine daher gemeinsam einen dringenden Appell an die Politik: "Lassen sie uns wenigstens die letzten beiden Heimspiele mit Zuschauern genießen." Dafür hatten die beiden Klubs sogar ein Konzept ausgearbeitet: Bei einer Inzidenz über 100 sollen keine Fans zugelassen werden, bei 50 bis 100 dagegen 25 Prozent der Hallenkapazität, bei 35 bis 50 die Hälfte der Auslastung und bei unter 35, was im Übrigen an beiden Spielorten der Fall ist, die volle Kapazität.