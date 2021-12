Von Ralf Tögel

Natürlich war Sebastian Firnhaber ratlos, als er direkt nach der 28:30-Niederlage auf dem Spielfeld der MT Melsungen selbige erklären sollte. Also erinnerte der Erlanger Kreisläufer an die starke erste Halbzeit und mutmaßte ins Sky-Mikrofon, dass man sich angesichts einer deutlichen Führung vielleicht zu sicher gefühlt habe. Der Nationalspieler höchstselbst hatte den HC Erlangen kurz vor der Halbzeit mit einem artistischen Wurf 14:8 in Führung gebracht, zur Halbzeit waren die Gäste mit 16:11 immer noch fünf Treffer enteilt.

Dabei hatten die Mittelfranken nahtlos an die Pokal-Gala vom Dienstag angeknüpft, als sie mit einem famosen 31:19-Triumph gegen Wetzlar ins Viertelfinale gestürmt waren. Zwar kamen die Erlanger gegen die physisch starken Melsunger nur schwer ins Spiel, nach dem 7:7-Ausgleich durch Christoph Steinert (3 Tore) aber war der HCE klar tonangebend. Und die Mannschaft bewies, dass eigentlich alles vorhanden ist, was ein Topteam ausmacht. Die Abwehr packte kompromisslos zu und Martin Ziemer parierte bravourös. Ballgewinne wurden von den Außen Johannes Sellin und Christopher Bissel per Konter sicher versenkt, im Positionsangriff agierte der HCE druckvoll und variabel. Entweder war Torjäger Simon Jeppsson (7) mit seinen knallharten Würfen aus dem Rückraum erfolgreich, oder Patrick Leban fand mit seinen Anspielen Sebastian Firnhaber (6) am Kreis.

Vor der langen EM-Pause bleiben noch die Spiele gegen die Rhein-Neckar Löwen und in Leipzig für ein Erfolgserlebnis

Aber die Gastgeber steigerte sich und Erlangen bekam Probleme. Was auch damit zu tun hatte, dass Spielmacher Nico Büdel angeschlagen ins Spiel gegangen war und im zweiten Durchgang fast durchgängig auf der Bank blieb. Steffen Fäth und Patrick Overby hatten einiges abbekommen und waren ebenfalls nur noch eingeschränkt einsatzbereit. Aber vor allem die Abwehrarbeit ließ nach - und Ziemer bekam keinen Ball mehr zu fassen. Einmal mehr machte sich das Fehlen des slowenischen Nationaltorhüters Klemen Ferlin bemerkbar. Weil das Nationalmannschaftsquartett Julius Kühn (6), Tobias Reichmann (7), Kai Häfner und Silvio Heinevetter im Tor immer besser in Schwung kam, gelang Häfner (5) beim 25:24 nach langer Zeit wieder die Führung. Erlangen konnte nochmals zum 27:27 kontern, mehr gelang nicht.

Das Lob des neu installierten Melsunger Trainers Roberto Garcia Parrondo, der die teure Truppe wieder auf Kurs bringen soll, dürfte Kollege Michael Haaß wenig trösten: "Erlangen hat ein gutes Spiel gemacht, ich kann ihre Enttäuschung verstehen." Haaß sah in "zwei, drei Fehlwürfen und Kleinigkeiten" in der Schlussphase die Ursache für die Niederlage. Nun ist die Rothenbach-Halle, in der immerhin 1135 Zuschauer ihr Team antrieben, kein Ort, an dem die Erlanger zwingend Punkte eingeplant haben. Und man kann die Leistung als Bestätigung des jüngsten Aufwärtstrends interpretieren. Fakt aber ist, dass es die vierte Bundesliga-Niederlage in Serie war, der HCE steht auf dem 13. Rang und die Abstiegszone ist nur fünf Punkte entfernt. Um mit einem positiven Gefühl in die knapp sechswöchige EM-Pause zu gehen, bleiben den Erlangern die Spiele gegen die Rhein-Neckar Löwen und in Leipzig. Gegen weitere Erklärungsnöte hilft nur eines: Punkte.