Deutschlands Handballer haben ihr Testspiel gegen Schweden verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag dem Europameister im schwedischen Kristianstad mit 23:32 (8:16) und musste in der langen Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 einen Dämpfer einstecken. Am Sonntag (15.35 Uhr/ARD) trifft das deutsche Team in Berlin zum Abschluss des EHF Euro Cups auf den WM-Dritten Spanien. Beste deutsche Werfer am Donnerstagabend vor 4716 Zuschauern waren der 20 Jahre alte Renars Uscins, einer von vier Länderspiel-Debütanten, und Kapitän Johannes Golla mit je fünf Treffern. Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war es die fünfte Niederlage im fünften Spiel des EHF Euro Cups. Im März wurden die beiden Duelle mit Weltmeister Dänemark (23:30 und 21:28) verloren, und auch in den Hinspielen gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32) hatte es für das DHB-Team keine Punkte gegeben.