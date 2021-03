Von Joachim Mölter

Der Bundestrainer Alfred Gislason schob sich ganz gelassen noch ein paar Gummibärchen in den Mund, ehe er am Donnerstag Platz nahm für die tägliche Gesprächsrunde des Deutschen Handballbundes (DHB) vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin. Falls er angespannt gewesen sein sollte vor dem Auftaktspiel am Freitag, ließ er es sich nicht anmerken. Von der Olympia-Teilnahme hängt zwar eminent viel ab für den ganzen Verband, aber was soll's? "Ich musste mein ganzes Leben mit Druck umgehen", hatte der 61 Jahre alte Isländer schon vorher wissen lassen, "man genießt das mit der Zeit. Für mich überwiegt die Vorfreude."

Die wird nicht einmal dadurch getrübt, dass es die DHB-Auswahl gleich mit dem nominell stärksten Gegner zu tun bekommt, mit dem WM-Zweiten Schweden, der für Olympia ebenfalls noch nicht qualifiziert ist. "Ich habe sehr viel Vertrauen in meine Mannschaft", versichert Gislason, zumal es nicht mehr die gleiche Mannschaft ist, die im Januar in Ägypten mit Platz zwölf das schlechteste WM-Abschneiden in der Verbandsgeschichte hingelegt hat.

Einige Profis, die damals gefehlt haben, sind wieder mit von der Partie, vor allem der Abwehrblock des Champions-League-Gewinners THW Kiel mit Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold stärkt das Selbstvertrauen. "Wir haben viel Respekt", sagt Kapitän Uwe Gensheimer über die Schweden, "aber keine Angst." Von einem klaren Favoriten bei diesem Turnier, bei dem auch noch der EM-Vierte Slowenien sowie der Afrika-Dritte Algerien mitmischen, könne man jedenfalls nicht sprechen.

"Die Deutschen können sagen, was sie wollen", findet Schwedens Torwart: "Sie sind der Favorit."

Das sieht Andreas Palicka, Gensheimers Klubkollege bei den Rhein-Neckar Löwen, ganz anders. "Wir spielen in Deutschland gegen Deutschland, und bei den Deutschen kehren Stammkräfte zurück, die bei der WM fehlten", erklärte der schwedische Nationaltorwart zu Wochenbeginn im Mannheimer Morgen: "Die Deutschen können sagen, was sie wollen. Sie können auch darüber lachen, wenn ich das behaupte: Aber mit dieser Mannschaft sind sie der Favorit in dieser Gruppe."

Wie dem auch sei: Einig sind die beiden Parteien darin, dass das Duell bereits wegweisend ist in Richtung Tokio. "Am Freitag gehen wir all in", verspricht Schwedens Chefcoach Glenn Solberg, und der Begriff "all in" aus dem Poker-Jargon deutet an, dass er alles auf eine Karte setzen will. Auch für Gislason ist es das Schlüsselspiel des Turniers. "Es wäre extrem wichtig, das Auftaktspiel zu gewinnen", sagt er und erklärt: "Wenn wir das schaffen, könnten wir mit mehr Selbstvertrauen und Lockerheit in das zweite Spiel gehen. Bei einer Niederlage hätten wir deutlich mehr Druck, weil das zweite Spiel dann schon ein Endspiel wäre."

Die Schweden haben zwar keinen Überspieler mehr wie es einst Magnus Wislander war, der Welthandballer des 20. Jahrhunderts. Aber sie verfügen immer noch über ein großes Reservoir überdurchschnittlicher Könner, allen voran Spielmacher Jim Gottfridsson. Der Profi von der SG Flensburg wurde wie Torhüter Palicka und sein Klubkollege Hampus Wanne bei der WM in die All-Star-Auswahl der besten Spieler gewählt. Mit einer Ausnahme hat Trainer Solberg die gleichen Akteure berufen wie für die WM, neu dabei ist nur Rechtsaußen Niclas Ekberg, der erfolgreichste Torjäger des THW Kiel und mit 176 Länderspielen der erfahrenste Schwede. Mit dem Linksaußen Wanne, in Ägypten drittbester Torschütze des Turniers, besitzen die Schweden ein höchst gefährliches Duo auf den Außenbahnen: Bei Gegenstößen schießen Ekberg und Wanne wie Torpedos in Richtung gegnerisches Tor.

"Es gibt viele Sachen, die wir gut machen müssen", mahnt Gislason

Bei der Weltmeisterschaft waren genau diese überfallartigen Angriffe das Erfolgsrezept der Schweden. "Sie haben gute Torhüter, eine gute Abwehr, und daraus haben sie einen sehr guten Gegenstoß gespielt bei der WM", hat Gislason analysiert. Der deutsche Spielmacher Philipp Weber sagt: "Es wird darauf ankommen, dass wir ihr Tempospiel unterbinden. Wir dürfen sie nicht zu Gegenstößen einladen, sie sind pfeilschnell nach vorne." Gislason fügt noch hinzu: "Wir müssen sehr effizient treffen und schnell zurücklaufen, um die schwedischen Gegenstöße zu verhindern."

Aber selbst, wenn die Schweden kein Tempo aufnehmen können bei ihren Attacken, sind sie nicht zu unterschätzen, warnt Gislason. Im Positionsangriff seien sie "sehr diszipliniert, geduldig und trotzdem mit Druck", fasst er seine Erkenntnisse aus der WM zusammen: "Es gibt viele Sachen, die wir gut machen müssen. Wir müssen uns sehr gut bewegen und schnell auf den Beinen sein."

Mit großen taktischen Überraschungen ist am Freitag nicht zu rechnen, die Akteure kennen sich ja sowieso. Gegen keine andere Mannschaft haben die DHB-Männer mehr Länderspiele bestritten als gegen den Rekord-Europameister Schweden - 110 bislang. 46 Siegen stehen dabei 51 Niederlagen und 13 Unentschieden gegenüber. In Solbergs aktuellem 17-Mann-Kader stehen zwölf Profis, die in der Bundesliga ihr Geld verdienen. "Wir wissen, dass da eine starke Mannschaft auf uns zukommt", sagt Kapitän Gensheimer. Aber auch er klingt nicht sonderlich beunruhigt. Offensichtlich strahlt Gislasons Gelassenheit auf die ganze Mannschaft aus.