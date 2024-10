Handball-Bundesligist HC Erlangen steht am Sonntag (15 Uhr) zu Hause unter Zugzwang. Die Mannschaft des neuen Trainers Martin Schwalb ist wie Gegner Potsdam noch ohne Punkt in dieser Saison, Potsdam ist mit drei Niederlagen Vorletzter, Erlangen Letzter. Immerhin ließen die Mittelfranken in den jüngsten beiden Spielen einen klaren Aufwärtstrend erkennen. Gegen die Füchse Berlin mussten sie sich in der Liga nach einer zwischenzeitlichen Führung nur knapp mit 27:30 geschlagen geben. Auch beim dramatischen Pokal-Aus gegen Gummersbach (27:28) zeigte die Mannschaft des langjährigen Nationalspielers Schwalb, der seinen Posten erst tags zuvor angetreten hatte, am Mittwoch eine starke Leistung.