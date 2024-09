Neulich hat Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi im Handball -Podcast „Erste7“ über seinen früheren Spieler Sander Sagosen gesprochen. Der Norweger, den viele für den kommenden Welthandballer hielten, war im Sommer 2023 nach drei Jahren beim THW in seine Heimat nach Mittelnorwegen gewechselt. Dieser Transfer nach Kolstadt, sagte Szilagyi, und obendrein der Weggang von Torwart Niklas Landin, hätten die Personalplanungen in Kiel „komplett zerschossen, wenn ich ehrlich bin“. Der Plan war simpel: Um den Mittelmann Sagosen herum wollte Szilagyi die Mannschaft der Zukunft aufbauen. Doch Sagosen wollte weg. „Das hat alles durcheinander gewirbelt“, sagt Szilagyi.

Nicht einmal ein kleiner Trost dürfte Szilagyi sein, dass der Wechsel nicht nur die Personalplanungen in Kiel, sondern auch in Sagosens Karriere einiges durcheinander gebracht hat. Als der Norweger fortging, konnte man ihn getrost unter den drei weltbesten Handballern einordnen. Pfeilschnell und trotzdem wuchtig, ein Spiellenker bester Art und hervorragender Torschütze. Der Anführer schlechthin in Norwegens hoch gehandeltem Nationalteam. Sagosen legte sich seinen Sport zurecht, manchmal wusste er schon zu Beginn eines Angriffs, in welche Ecke des Tores er den Ball zehn Sekunden später würde einschlagen lassen. Manchmal nahm der Starkult um den torgefährlichen Spielmacher, der vor seiner Station in Kiel auch schon Teil der Starensembles bei Paris-Saint-Germain war, skurrile Züge an.

Doch gerade geht es Sander Sagosen, 29, nicht gut. Fast wöchentlich gibt es aus seiner Heimat Berichte, die Anlass zur Sorge geben. Oft geht es um mentale Probleme, die er in Interviews offen kundtut, weil er ratlos sei, weshalb er gerade so weit entfernt von seinem besten Niveau agiert. Bei Olympia im Sommer war Sagosen nur ein kleiner Faktor im norwegischen Team, er verlor seinen Stammplatz im Rückraum zeitweise an den jungen Tobias Grondahl, der das Spiel besser zu lenken wusste. Im Viertelfinale schied Norwegen aus.

„Man muss fair und ehrlich sein und sagen, dass ich im Moment nicht gut genug bin“, sagte Sagosen der Zeitung Aftenposten. Er sei hart mit sich ins Gericht gegangen, habe Fragen gestellt, wo er sich verbessern könne, in seiner Leistung auf dem Platz, aber auch psychisch. „Ich brauche Zeit zum Arbeiten. Lassen Sie mich an die Arbeit gehen“, sagte Sagosen den Reportern. Kürzlich in Magdeburg, als Sagosen mit Kolstad zum Champions-League-Spiel antrat, war zu sehen, wie viel Weg er noch vor sich hat. Sagosen dirigierte mit wenig Erfolg, warf nur zwei Tore, als fünftbester Schütze seines Teams. Die Norweger verloren deutlich mit 25:33 Toren.

Sagosen knallt mit der Schulter auf den Hallenboden – und fällt erst mal aus

Und jetzt hat er sich auch noch verletzt. Am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Zagreb zeigte er in den ersten zehn Minuten immerhin seine beste Leistung seit Monaten, drei Tore, drei Vorlagen. Dann schlug er hart mit der Schulter auf dem Hallenboden auf, ging verletzt vom Feld und kam nicht zurück. Ein Schulterbruch konnte ausgeschlossen werden, immerhin, auch das Schlüsselbein ist unversehrt. Aber an Handball ist gerade nicht zu denken. „Es ist furchtbar schmerzhaft, so auf den Boden zu schlagen“, sagte Physiotherapeut Oyvind Skarsaune der Aftenposten. Ein MRT soll Aufschluss über das Ausmaß der Verletzung geben.

Sein Trainer Christian Berge beklagte, dass der Ausfall besonders tragisch sei, weil sich Sagosen im Training auf dem Weg zu einer besseren Form befunden habe. „Er stand kurz vor der Erlösung“, sagte Berge. Jetzt der nächste Rückschlag.

Sagosens zweite Vertragszeit in Kolstad (er spielte hier schon von 2012 bis 2013) ist bislang nicht von jenem großen Erfolg gekrönt, den er sich erhofft – und den das Umfeld von ihm erwartet. Als Sagosen wechselte, war der Plan, Kolstad mit millionenschweren Investitionen als neue Großmacht im europäischen Handball zu positionieren – mit Sagosen als Anführer und prominentestem Gesicht. Flankierend holte der Verein die Norweger Magnus Gullerud und Magnus Röd, dazu den Isländer Janus Smarason – alles große Namen im Handball. Der Lebensmittelkonzern und Hauptsponsor Rema 1000 steckte so viel Geld in den Verein, dass das Projekt im europäischen Handball, speziell auch in Deutschland, als unredlich beäugt wurde.

Doch es dauerte nicht lange, da machten Gerüchte die Runde, dass die Finanzlage des Klubs doch nicht so rosig sei wie gedacht. Kolstad hatte sich übernommen, kürzte erst die Gehälter um 30 Prozent, dann gingen wichtige Spieler weg. Röd spielt mittlerweile in Ungarn bei Pick Szeged, Smarason ging erst nach Magdeburg, dann ebenfalls nach Szeged. Zweimal wurde Kolstad norwegischer Meister, vom angepeilten Champions-League-Sieg ist der Klub aber weit entfernt.

Doch Sagosen bleibt Kolstad treu. Entfernt von seiner Bestform, dafür mit noch mehr Verantwortung. „Ich weiß, dass ich für dieses Projekt wichtig bin und es ein bisschen auf meinen Schultern lastet“, sagte Sagosen. Den Heimatverein zu verlassen, steht für ihn nicht zur Debatte – er hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Das macht es nicht leicht, sich die Zeit zu nehmen, die er vielleicht bräuchte, um die größte Formdelle seiner bisherigen Karriere zu überwinden.

Damit er vielleicht doch mal wieder als Welthandballer gehandelt wird.