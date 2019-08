Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen haben zum dritten Mal nach 2015 und 2017 den Internationalen Sparkassen-Cup gewonnen. Im Endspiel der 22. Auflage des Traditionsturniers setzten sich die Nordhessen am Sonntag in Rotenburg an der Fulda gegen den Bundesliga-Rivalen SC Magdeburg mit 4:3 im Siebenmeter-Werfen durch. Zum Matchwinner avancierte Melsungens Torwart Nebojša Simić mit zwei gehaltenen Würfen. Nach 60 Minuten hatte es 21:21 (11:10) gestanden. Das Team von Trainer Heiko Grimm revanchierte sich damit in der Neuauflage des Vorjahresfinals für die knappe 28:30-Niederlage vor zwölf Monaten.