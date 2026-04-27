Es gab einige Gerüchte um Handball -Nationalspieler Renars Uscins, wohin er im Sommer 2027 wechseln wird, wenn sein Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf ausläuft. Eine der genannten Adressen war etwa der Bundesliga-Konkurrent SG Flensburg-Handewitt, doch nun hat sich der Nationalspieler für das Ausland entschieden. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung meldet, hat der Linkshänder beim französischen Weltklub Paris Saint-Germain unterschrieben. Das sickerte am Rande des Bundesliga-Spiels von Hannover gegen den TBV Lemgo (30:30) am Sonntagabend durch.

Der Linkshänder war heiß begehrt und mit Flensburg dem Vernehmen nach eigentlich einig. Doch weil der Name des Portugiesen Kiko Costa von Sporting Lissabon in Zusammenhang mit den Norddeutschen immer offener genannt wurde, zuletzt sogar von SG-Sportchef Lubomir Vranjes, zog sich der 23-Jährige zurück.

Nun sind sich Uscins und Paris einig, die Arbeitspapiere unterschrieben. 2027 geht der Olympia-Silberheld von 2024 und EM-Zweite von 2026 in die französische Hauptstadt – und wird beim Serienmeister regelmäßig Champions League spielen können. Der sportliche Schritt nach vorn war auch das erklärte Ziel des 23-jährigen Nationalspielers (55 Länderspiele).

Somit hat sich auch die leise Hoffnung der Recken zerschlagen, dass Uscins vielleicht doch in Hannover bleibt. Doch die finanzielle Übermacht des Pariser Großklubs war zu groß. Uscins war Anfang 2022 als Nachwuchstalent mit extrem viel Potenzial vom SC Magdeburg nach Hannover gewechselt, wo er sich schnell zum Leistungsträger und Nationalspieler entwickelte – und noch eine Saison spielt, ehe er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere geht.