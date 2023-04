Es kommt selten vor, dass eine Handball-Mannschaft, die beim THW Kiel spielt, mit einem Remis nicht zufrieden ist. Nach dem 34:34 im Spitzenspiel war das aber beim SC Magdeburg der Fall. Kurz vor Ende nahm Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert eine Auszeit und sagte genau das zu seinen Spielern: "Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen." Woraufhin Rückraumwerfer Kay Smits den Ball per Hüftwurf Sekunden vor Spielende zum 35:34 ins Kieler Tor feuerte. Der Treffer aber zählte nicht, denn die tadellos leitenden Schiedsrichter hatten Zeitspiel angezeigt, die Zahl der Pässe war also limitiert, der finale Pass zu Smits war einer zu viel. Der niederländische Nationalspieler war dennoch mit zehn Toren bester Schütze in einem so hochklassigen wie sehenswerten Vergleich, der geprägt war vom gegenseitigen Respekt der Akteure. Weniger respektvoll erwiesen sich Kieler Fans, die nach Aussage von SCM-Coach Wiegert seine Spieler mit Gegenständen bewarfen. Der Punktgewinn genügte Kiel indes, um wieder an die Tabellenspitze zu springen, der THW führt die Tabelle vor den punktgleichen Berliner Füchsen (41:9 Punkte) an, dahinter stehen Titelverteidiger Magdeburg (41:11) und die SG Flensburg-Handewitt (39:11) acht Spieltage vor Saisonende ebenfalls aussichtsreich im Titelkampf.