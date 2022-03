Im ersten Länderspiel nach der chaotischen Corona-Europameisterschaft haben sich Deutschlands Handballer von Ungarn 31:31 (17:16) getrennt. Vor 2468 Zuschauern in Gummersbach waren am Samstag die Rückraumspieler Fabian Wiede mit neun Toren und Julius Kühn (5) beste Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Am Sonntag stand in Kassel ein erneutes Duell (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet) mit den Magyaren an, die sich als harte Prüfung vor den Mitte April anstehenden Playoff-Spielen um das Ticket für die WM 2023 gegen Färöer erwiesen. Das Team des Deutschen Handball-Bundes musste auf die EM-Fahrer Sebastian Heymann, Djibril M'Bengue, Philipp Weber und Kai Häfner verzichten. Entsprechend optimistisch fiel das vorläufige Fazit des Spielführers aus: "Das sind die Spiele, die uns weiterbringen, gegen Gegner auf Augenhöhe. Wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen", sagte Kapitän Johannes Golla beim Fernsehsender Sport1: "Wir sind wieder einen Schritt weiter gekommen. Aber es ist auch klar, dass nach einer Trainingswoche noch nicht alles perfekt läuft."