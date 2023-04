Von Ralf Tögel, Köln

Knapp eine Stunde nach der Schlusssirene, und die hatte sich schon um fast 30 Minuten verspätet, saß Kay Smits auf der fast menschenleeren Tribüne in der Lanxess-Arena, die meisten der 19750 Zuschauer waren längst auf dem Heimweg - und wurde getröstet. Die Eltern von Smits waren da, aus Südholland ist es mit dem Auto nicht weit nach Köln, die Tante, die Neffen, es war ihm dennoch kaum Trost. Klar, "es ist immer gut, wenn die Familie da ist, in guten und in schlechten Zeiten". Doch Smits, der mit zehn Toren wieder einmal bester Torschütze der Magdeburger war, hatte nun eine besonders schwarze Stunde zu überstehen: Der SC Magdeburg hatte gerade ein unglaublich intensives Pokalfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren, 34:36 nach Verlängerung und Siebenmeterschießen - und Smits hatte die große Chance zum Sieg vergeben.

Sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit war der 26-Jährige zum Siebenmeterpunkt geschritten; der Niederländer ist im Team des deutschen Meisters für die Strafwürfe zuständig. Und nun stand ihm auch noch dieses Babyface gegenüber: David Späth ist knapp zwei Meter groß, aber auch gerade mal 20 Jahre alt, und er ist nur der dritte Torhüter der Löwen. Schon ein paar Minuten vorher hatte Smits einen Siebenmeter nur an die Latte geknallt, da war Späth zum ersten Mal an diesem Abend ins Tor gekommen. Und nun parierte das Talent der Mannheimer Smits' zweiten Strafwurf gegen ihn, die Löwen retteten sich in die Verlängerung. Und nun nahm diese Handball-Achterbahnfahrt ein irrwitziges Tempo auf.

Schon vorher hatten sich die Kontrahenten einen atemraubenden Schlagabtausch geliefert, das Spiel schlug Volten wie ein Feldhase auf der Flucht vor einem Puma. Starke Torhüterleistungen, energiegeladene Eins-gegen-eins-Duelle und sehenswerte Tore am Fließband. Spitzenhandball nahe der Vollendung. Und das, nachdem auch die beiden Halbfinalspiele den knapp 20 000 Zuschauern beste Unterhaltung geboten hatten: Erst war der Meister Magdeburg gegen den Pokalschreck TBV Lemgo mit einem umkämpften 33:31-Erfolg ins Endspiel eingezogen. Dann lieferten sich die Mannheimer mit der favorisierten SG Flensburg-Handewitt einen rasanten Kampf, den die Löwen dank der besseren Abwehr 38:31 gewannen. In dieser Partie hatten die Mannheimer bereits die kleine Krise beendet, die sie mit vier Niederlagen in Folge aus dem Meisterrennen befördert hatte.

Nationalspieler Juri Knorr findet raus aus dem Leistungsloch

Und nun kumulierte dieses Handballfest in einem irrwitzigen Finale. Vor allem Juri Knorr fand zu seiner Gala-Form zurück, nachdem der Spielmacher der Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen in ein Leistungsloch gefallen war. Nun zog er - wie bei der WM in Polen - gekonnt die Fäden im Angriff, war torgefährlich, fand ein ums andere Mal seinen kongenialen Kollegen Jannik Kohlbacher am Kreis, schuf Räume für die Mitspieler oder initiierte feine Spielzüge. Zudem kamen die Löwen in ihr gefährliches Tempospiel, was zum Großteil an der giftigen Abwehrarbeit lag, und an den Torhütern. Die Paraden von Nationalkeeper Joel Birlehm wurden in blitzschnelle Konter verwandelt, und dafür haben die Löwen einen starken Spezialisten in ihren Reihen: Ex-Nationalkapitän Uwe Gensheimer. Neun Treffer erzielte der Linksaußen; er vergab zwar, wie der Magdeburger Smits, ebenfalls die Gelegenheit zum Sieg aus dem Spiel heraus, jubelte am Ende aber trotzdem.

Detailansicht öffnen Tragischer Held: Kay Smits ist Magdeburgs bester Torschütze und ein sicherer Siebenmeterwerfer. Am Sonntagabend vergab er einen entscheidendenStrafwurf. (Foto: Thomas Haesl/Eibner-Pressefoto/Imago)

In der zweimal fünfminütigen Verlängerung brachte Löwen-Torhüter Späth die Magdeburger zur Verzweiflung - und sein Team mit 31:28 in Front. Gensheimer kam kurz vor Ablauf der Extrazeit beim 31:30 frei von Außen zum Wurf, es wäre die Entscheidung für die Löwen gewesen, doch in dieser Phase steigerte sich der dänische SCM-Torhüter Mike Jensen, der für Birlehm gekommen war, zu sensationellen Paraden. Magdeburg kam zurück - und setzte die nächste Pointe: Gisli Kristjansson, der wohl beste Eins-gegen-eins-Akteur der Liga, war nur regelwidrig zu stoppen, es gab Siebenmeter. Die Spielzeit war abgelaufen, Smits trat an - und traf. 31:31.

Es folgte die Hitchcock-Entscheidung des Sports: Siebenmeterwerfen. Nun war es ausgerechnet Kristjansson, der am ins Löwen-Tor zurückgekehrten Birlehm scheiterte. Albin Lagergren nutzte seine Siegchance und traf zum Pokaltriumph.

Während sich bei Löwen-Trainer Sebastian Hinze die Anspannung in Freudentränen Bahn brach, sackte Gensheimer in sich zusammen, selten sei "eine solche Last von mir abgefallen", sagte er. Juri Knorr sprach von einem "Spiel für die Geschichtsbücher, das kann man nicht planen, das ist Wahnsinn". Die Magdeburger zeigten sich als faire Verlierer, gleichwohl war die Enttäuschung riesig. Trainer Bennet Wiegert fehlten die Worte: "Alles, was ich den Jungs sagen kann, ist, dass ich nicht weiß, was ich ihnen sagen soll." Matthias Musche gab zu, dass man "so ein Spiel nie vergessen wird". Auf die Frage, ob man den Gegner unterschätzt habe, entfuhr dem Linksaußen ein ungläubiger Lacher, der einzige des Abends: "Darauf muss ich nichts sagen, in dieser Liga unterschätzt man keinen Gegner, diesen schon gar nicht."

Magdeburg hat die Chance im Final Four der Champions League in die Kölner Arena zurückzukehren

Neben den Löwen darf sich auch die Handball-Bundesliga als Sieger fühlen, die Premiere in der Kölner Arena jedenfalls darf als gelungen gelten. Das Final Four war ja seit 1994 in Hamburg ausgetragen worden, nun will man in der größeren Halle neue Maßstäbe setzen: mehr Show, mehr Zuschauer, mehr Vermarktung.

Dass die Magdeburger noch die Chance auf die Meisterschaft und das Final Four in der Champions League haben, half Kay Smits wenig in diesem Moment auf der leeren Tribüne: "Es ist schwer, jetzt daran zu denken." Sein Fehlwurf werde ihn in den nächsten Tagen verfolgen, "das kriege ich so schnell nicht aus dem Kopf". Im Viertelfinale der Champions League wartet Anfang Mai Wisla Plock, im Erfolgsfall würden die Magdeburger im Juni in die Lanxess Arena zum Endturnier zurückkehren. Und Smits würde wieder die Siebenmeter werfen.